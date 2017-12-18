渥太华华人社区服务中心2017年度第八届筹款晚宴圆满结束

一年一度的渥太华华人社区服务中心（OCCSC）筹款晚宴于11月30日週四晚间在渥太华St. Elias Centre举行。晚会历时四个小时，由CBC渥太华电视新闻主播Adrian Harewood担任此次晚会的主持人。通过商家赞助、餐券、线上拍卖、无声拍卖等活动，当晚共筹得善款逾50,000元，将用于支援本中心为新移民的服务运营，以安顿谘询、求职服务、语言训练、家庭谘询和义工服务，来帮助新移民。

这已是晚宴的第八个年头，本届以全西式慈善晚宴风格，由精緻的餐前酒会拉开序幕。宾客可以享用到餐前小点和无酒精果汁饮品的服务；渥太华青年交响乐团的四位音乐家，也在接待处演奏世界名曲迎宾。

环境和气候部部长Catherine McKenna，移民、难民及公民部政务次长Serge Cormier，国会议员Mary Ng，三位市议员Riley Brock-ington，Rick Chiarelli，Michael Qaqish，中华人民共和国驻加拿大大使馆代表、驻加拿大台北经济文化代表处代表、政商界人士和华人居民等，共有四百五十多名嘉宾、工作人员、义工欢聚一堂，共襄善举。

值得一提的是，环境和气候部部长Catherine McKenna在台上发表贺词时，深切地表达了对中国文化的喜爱，对本次宴会的重视以及对接下来同加国总理Justin Trudeau一同出访中国的期待。加拿大移民、难民及公民部政务次长Serge Cormier也上台致词，高度讚扬我中心新的一年裡在新移民安置上扮演的重要角色。国会议员Mary Ng也上台为本次宴会带来祝福。

在享用由名厨精心策划及烹饪的美味西餐时，嘉宾也观赏到多元文化精彩表演：金玉歌舞团的中国风开场舞蹈，由AL-ARZ Lebanese Art Group艺术表演团和巴勒斯坦舞团奉献的民族舞蹈和由Salja舞蹈团带来的动感K-pop Dance。在歌手方面，本届晚宴邀请到慈善活动歌手Sandy Ma，加拿大新生代知名原创歌手Baylianne Rich献上她创作的三首新歌。

渥太华市政府、中华人民共和国驻加大使馆、驻加拿大台北经济文化代表处、Otto’s BMW & Subaru和Urbandale Construction，3M Canada，本地许多博物馆、游乐场，以及赞助商家都为本次宴会提供了倾力帮助和慈善义卖品。362位嘉宾购买了晚宴餐券，近90位的工作人员活跃在人群裡，包括义工、表演者、OCCSC员工等，提供活动策画、设计、宣传、表演、专业摄影、舞台监督、抽奖等活动。

值得一提的还有本年的无声拍卖环节。本届共筹得75件慈善义卖的精緻拍卖品，包括数件外交级别藏品为本次晚宴助兴。其中印有唐寅名作《西洲话旧图》的晶彩陶瓷国宝级花瓶，以及国宝级交趾陶大师製作的精美作品都在本次宴会中展出拍卖。另外，由Lionscape Paving公司提供的包工包料的铺地砖车道服务以及由洋葱车行提供的冬胎全套服务也均在此次无声拍卖环节中高价拍出。

另有紧张刺激的幸运抽奖，24份幸运抽奖礼物包括两份头奖的神秘礼篮，价值$250，名牌皮包，OCCSC高级礼篮，和许多美酒巧克力及餐厅礼券，还有洋葱车行为每桌的一位幸运嘉宾提供的神秘礼物，叙利亚难民小朋友的艺术作品义卖。这些环节组成了本次宴会的一个个高潮。

渥太华华人社区服务中心是非营利、无党派的慈善社会服务机构，自1975年开始服务新移民群体；开办初期以服务华人移民为主，但现在客户来自超过110个国家和地区。仅在2016年，我们已经服务了近七千位新移民。

同心协力，共建社区。OCCSC再次感谢来自社会各界人士对慈善事业的拔冗莅临，鼎力相助。

感谢赞助商和媒体伙伴的支持：

（按字母顺序排列）

鑽石赞助商:

Otto’s BMW & Subaru

Urbandale Construction

金级赞助商:

Bank of Montreal 满地可银行

CIBC 加拿大帝国商业银行

安信药房

银级赞助商:

安福园-冯基堡

Eba Media

OCSB-International Languages Programs

洋葱车行

Robbie’s Italian Restaurant（St. Laurent店）

Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行

Sun Life Financial – 邓陈秀玲

WATTS IMMIGRATION CONSULTING CANADA INC.

特别服务赞助商:

Lionscape Paving Inc.

洋葱车行

媒体伙伴:

CBC News

CFC中文网

OTTAWAZINE

渥太华中文电台