《一封家书，亲爱的隆勤》六月二十日

文 / 十月 Canada

亲爱的隆勤，

想你！非常想你！熄灯了睡不着，半夜去厕所后反复不能入睡。离开你身边已经一个月了，铭记：你为不能在我身边照顾我而难过。

其实你的温暖、体贴的心始终伴随着我，使我幸福慰藉。只要你病情稳定（如果再有好转就更好了），你的心情愉快，就是我最大的幸福和慰藉。记得年轻的学生拍的电视片名吧，《为了让她笑》，我们全家都为了你，我的一切也是为了你的，你笑了，我们全家都笑了。

“每逢佳节倍思亲”，六一、端午节全过了，很想念姥姥和孩子们。我在家时不仅照顾你不够，照顾姥姥和孩子们也很少。文体活动少了，以后要买点票看电影和剧，节假日我看家侍候你，让他们放假玩玩，还要逐步准备准备陪着你去玩呢！

端午节，这里早上每人两个大粽子、一个鸭蛋。六一节还在开会期间，不过当天是到宜兴旅游，参观了善卷洞等名胜，还在洞中坐了船。到了一个拐弯处，船夫说：“龙滴水，滴到谁能活一百岁”。哈，一滴水滴在我头上，“能活一百岁”。船夫又说了，没滴上的也不要发愁，能活九十九。

这次最大的收获是有了保重自己身体的决心和信心。以前都不在乎，不当真，现在一压一逼明白了，不下决心不行了。有了信心，一是检查没大病，二是稍一住院治疗就显著有明显好转。

尽管有明显好转，但我预计月底左右返京。一是主要的治疗计划一个疗程（14天）到24号就到了，这种方法不易一下子太长，再加上吃红霉素专药也不易久服，再就是慢性病，也不能性急；二是时机，七月份准备开全军体育指导委员会，又是整编调职之机，工作、形势都不允许现在呆在医院里；三是天气，过了月底这里锅炉可是很凶的；四是想你，惦记啊！

总之，能下了决心的事，以后的机会就多了。

锻炼还是个大问题，又是不能着凉不能累着，不能吃糠咽菜，不练不行，累了不行，得好好掌握方法，如何综合治疗，下一步得好好找个医院，医生。

我也是希望一下子百病全无，但要有个过程，要妥善安排。回去再和你们好好谈谈。

如24号出院，在外面也得呆几天。沈坚、马凤英让去家中告别；老赵让老刘和我看看他的内弟，他到上海去了还没回来；俱乐部付主任处也得告别……还要上街采购点，反正是月底就是了。

再谈。

你的豪

6.20