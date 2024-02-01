弘扬505精神 研究505现象

20世纪80年代末,全国劳动模范、国家有突出贡献专家、科技实业家、著名内病外治实践家來輝武教授,挖掘祖国具有500年以上历史的民间秘方、验方、百岁寿星的家族史,包括儒、道、佛的预防治疗养生的真谛,并从数千年中医药的著名理论中得到启示,通过潜心钻研祖国传统中医药学,经过反复试验和大量的临床实践,发明研制的原始性创新产品505神功元气袋,她的突出特点就是“简、便、验、廉”,使用简单、佩戴方便、功效奇特、物美价廉、不用吃药、不用打针、不用动手术、可以预防多种疾病,无毒副作用。505神功元气袋集预防、保健养生于一体,长期佩戴505神功元气袋,不但可预防感冒、动脉硬化、慢性肾炎、男性性功能低下及腰肌劳损等常见病、多发病,还能增强机体的免疫力,从而消除了各种疾病产生的隐患,使人永葆青春活力。505神功元气袋甚至对瘟疫也有良好的预防作用,也可作为肿瘤的辅助治疗。此外,505神功元气袋还具有排毒养颜、健美美容的作用,特别是对手术后伤口的愈合和恢复有很好的效果,更为惊奇的是对腹部手术引起的粘连有很好的防治作用。

505神功元气袋及其系列医药保健品的防病、保健养生的神奇效果,为海内外的消费者带来了福音。早在1991年4月10日,由国家科委和卫生部推荐,陕西省科委、陕西省卫生厅、陕西省医药管理局共同组织的,以中国科学院院士、世界卫生组织传统医学顾问、中国国务院学位委员会医学评议组委员、中国科学技术协会常务委员、中国中西医结合研究会副理事长、中华医学会老年医学会副主任委员、著名抗衰老专家陈可冀为主任委员,世界卫生组织传统医学咨询团顾问、国家卫生部药品评审委员会主任、著名药学专家肖培根为副主任委员的国内外一流专家和教授组成的鉴定委员会,经过认真审查,反复论证,得出这样的结论:

505神功元气袋是根据中医传统保健养生和内病外治理论,参考历代保健医方和经验,精心研制首创的产品,组方合理,具有平衡阴阳、调整气血、通经活络作用。经药检部门按质量标准检测合格。基础研究与临床观察较系统。经陕西、山东及北京3个中医药医疗研究单位临床观察1205例(1991年后还有许多专家、学者继续对505神功元气袋及其系列医药保健品进行临床观察也有数千例),表明对消化系统多种病症如胃脘痛、胃炎、慢性腹泻等疗效突出,对妇科月经不调特别是痛经有良好的保健治疗效果,对呼吸、心血管、神经、精神、泌尿等系统及儿科部分慢性病症也有较好的作用;对中老年虚损衰弱和多系统慢性病症的常见症状有较好的保健疗效;安全、无毒副作用,无过敏和皮肤刺激作用;经激光微循环血流计和数字红外辐射计检测证明,对气海、命门、肾俞、印堂、劳宫等穴位微循环和温度有改善和调节作用。对脑血液循环有改善作用。两个中医药研究单位进行了24项药效学实验,证明有提高实验动物白细胞介素Ⅱ活性等免疫功能,提高红细胞SOD含量等方面的作用,果蝇寿命实验证明有延长其寿命的作用。通过气相色谱-质谱联用仪及气相色谱仪对元气袋药物挥发性成份检测已确定有61种化学成份,进一步阐明了元气袋疗效作用的物质基础。

本项研究选题准确,设计合理,手段先进,思路新颖,资料齐全,数据充分,科学性较强,将中医药传统的外治保健用品的研究提高到新的科学技术水平。

505神功元气袋有效、安全、简便、实用。

经陕卫医材字[1989]006号批文正式批准生产投放市场后,赢得了广大患者、社会各界和海内外人士的广泛赞誉,取得了显著的社会效益和经济效益,是一种较好的医疗康复保健用品。

本综合性研究成果处于同类项目研究的国内外领先水平。

建议申报省级科技进步奖及国家星火科技奖。鉴定委员会还确认,505神功元气袋是精心研制首创的产品。

1993年9 月,中国国家科委聘请了数十位医药专家、教授,经过两年多的评选,在全国科学技术颁奖大会上,來教授研制发明首创的原始性创新产品–505 神功元气袋荣获国家科委颁发的“国家星火奖”,这是迄今医药卫生系统唯一的获奖产品。

为了验证505神功元气袋的有效性,多年来数百位医学专家先后在西安医科大学、西安医科大学中西医结合研究所、第四军医大学西京医院 山东中医学院、陕西中医学院、陕西中药研究所、南京中医学院等高等院校和研究院所,对505神功元气袋药物的药理作用进行了大量深入而细致地研究工作,取得了可喜的研究成果。药效学研究结果表明,505神功元气袋具有以下多方面的药理作用。

1、对免疫功能有增强和调节作用;2、具有一定的抗衰老作用;3、对雄性动物睾丸生殖细胞的发育、成熟和正常功能有促进作用;4、有降低血液粘稠度、降低血小板聚集率、减弱血栓形成能力等作用;5、可提高老龄动物学习能力及记忆水平;6、降低血中总胆固醇含量;7、有抗疲劳作用,可增强耐缺氧能力;8、有镇痛、抗炎、消肿作用;9、促进胃排空,抑制小肠推进运动;10、促进肝细胞新陈代谢,增强内分泌功能;11、有利尿作用;12、可减少外伤性浅表组织渗出,促进外伤性浅表损伤愈合。

这些试验与检测的结果及其临床观察报告,无不显示了505神功元气袋的科技含量,而富于科技含量的中医药养生保健产品则有非凡的意义。

505神功元气袋及其系列产品自问世以来,便以其显著的功效,可靠的质量和良好的信誉,畅销全国并进入世界多个国家和地区,为数千万消费者解除或减轻了病痛,先后荣获国内外136项奖励,被各界人士誉为:“祛病强身之瑰宝,馈赠亲友之珍品,还是505好!” 受到领导人以及社会各界的高度赞扬和广泛赞誉。并由他创立的505企业成为国内外的知名品牌,从创办之初,就把履行社会责任、回报社会、造福人民作为企业发展的指导思想,求实创新为人民。505企业自创建以来,资助科技、教育、文化、体育、医疗卫生、老龄人、残疾人、灾区和贫困户、救助失学儿童、建立希望小学等社会各项公益事业,对社会贡献卓越。被国内外许多著名的专家、学者、各界人士公认为–开创了内病外治、外病外治的先河;开创了保健事业的先河;开创了资助老龄事业的先河;开创了重奖奥运健儿的先河;开创了神州兴教的先河;开创了资助公益事业的先河;开创了资助军队建设的先河。近百位领导人约见來輝武教授亲切交谈并探讨保健养生规律,许多专家教授和领导人给來輝武先生题词留念,数百位著名的中医西医专家充分给予肯定。505产品被25届奥运会中国体育代表团定为首选医疗保健产品,在25届奥运会赛事中中国体育代表团取得了前所未有的成绩,被教练员、运动员、国家体委的领导誉为是奥运会的“秘密武器”。

1991年6月,來輝武教授荣获美国纽约第十四届世界发明家博览会“世界发明家奖”和“国际成果奖”。

1992年9月获美国洛杉矶’92发明博览会国际成果奖。

1992年11月获国际科学与和平奖。

1992年11月获比利时布鲁塞尔第41届尤里卡世界发明博览会金奖。

1995年,美国旧金山市市长弗兰克·姆·佐敦先生为来辉武教授颁发证书,称赞來辉武是“医药领域杰出的发明家、人道主义者、世界著名的医疗专家”,并将1995年10月2日命名为“旧金山市来辉武教授日”。

中顾委委员、原卫生部部长钱信忠题词:“勤于考察,精心撰著,播洒爱心,造福人类。”

中国科学院院士、世界卫生组织传统医学顾问陈可冀教授为来辉武题词:“惠泽病家,为善最乐。”

陈可冀教授在《来辉武成功之路》的序言中写到:“来辉武同志的可贵精神就在于他的朴实无华,忘我忘家,没有星期天和节假日,从钻研祖国传统医药学,深山采药,含辛茹苦,到不断革新,改进和提高制剂质量,提高疗效,都作了大量的工作,付出了艰辛的劳动;他的这种开拓精神和进取精神,就是他成功的奥秘!”人为万物之灵。来辉武同志的灵在于情系弘扬传统医药学,情系诊治患者病苦,情系为祖国争光;他谱写出了星火乐章,产品驰名大江南北,远销海内外。来辉武同志特有的风采和气质还在于他一心一意为社会和他人多作贡献。

全国中药学会理事长、卫生部中药审评委员会主任委员、北京中医药大学王绵之教授为来辉武总裁题词:“继往开来,辉我岐黄,亦文亦武,日新月昌。”

世界卫生组织医学咨询团顾问、中国医学科学院药用植物资源开发研究所所长、世界卫生组织传统医学合作研究中心主任肖培根教授为来辉武题词:“神奇异功,元壮气充”;“光辉灿武”。

中日友好医院专家室副主任、国家中医药管理局、中华全国中医学会常务理事、中华全国中医学会、中华人民共和国药典委员会委员、国家卫生部药品审评委员会委员、北京中医学院名誉教授焦树德教授为来辉武题词:“精研岐黄,为人类健康做贡献”。并在许多场合深有感慨地讲:“自从有了505神功元气袋及系列产品,中医药才真正地走向了世界!”

全国人大代表、中国中医药学会常务理事、著名中医专家刘渡舟教授为来辉武题词:“保养元气”。

国内外有许多人研究505现象,因505是天地之数,济世救人数千万。505神功元气袋及系列产品保健效果惊奇。根据阴阳五行学说,扶正祛邪,“正气内存,邪不可干”,芳香避秽,可以预防瘟疫。

来辉武一贯倡导忠孝诚信、求实创新、团结奋进,人民才能幸福快乐。他的突出特点就是济世救人、雪中送炭,从不搞锦上添花。常常救助失学儿童,救助留守儿童,救助弱势群体。來教授被国内外许多媒体誉为红色慈善家。他创办的505精神的核心就是济世救人、救死扶伤、忠孝诚信、求实创新、团结奋进、幸福快乐、雪中送炭、吃亏是福、严以律己、宽以待人。他曾与多位主要领导人多次深入交流探讨中国特色的社会主义,为国家谋未来,为中华民族谋发展、为人民群众谋幸福,全心全意为人民服务,奋力拼搏。

來教授常讲,心态决定一切,心胸有多大,事业就能做多大,要身心健康,就要忘记年龄、忘记疾病、忘记恩恩怨怨。他心胸广阔,乐善好施,喜于助人,朋友遍天下,也有伤害他的人,但他不计前嫌,经常化敌为友,给予支持帮助。他心里从来没有敌人,只有朋友和兄弟。

胸怀千秋,坦荡万里。來教授高超的处世智慧值得我们每一个人学习借鉴,引领我们做一个有益于社会、有益于他人的人。