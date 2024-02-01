金日光、来辉武荣获2023年度华佗医学科学奖

“神医华佗”、“华佗再世”、“再世华佗”…这些脍炙人口、家喻户晓的词汇来自百姓心灵的呼唤，传承2000年至今仍是医务工作者引以为傲的医德标准和最高荣誉。当下，中医药文化走向世界、全球人更需要中医药服务的环境下，“华佗医学科学奖”便顺势而生，自然成为中医同仁、医界同行、及全球医务工作者的最高荣誉。华佗医学科学奖是由世界华佗医学研究会创造。金日光教授、来辉武教授获2023年度”华佗医学科学奖”之殊荣，特此祝贺祝福!

金日光教授简介

金日光 教授: 吉林人，朝鲜族，中国科学家，世界华佗医学研究会顾问、研究员。全国第八、九、十界政协常委;国际第四统计力学创始人，与世界顶尖科学家爱因斯坦比肩的科学巨匠;建国60周年共和国功勋人物;国务院学位委员会学科评审组成员;国家自然科学奖评审委员会委;科学解读《黄帝内经》第一人;国家一级学科首席科学家;中国工程院奠基人;北京群子生命动力研究所所长。

金日光教授先后获得国家科技进步奖，发明奖，2008年度国家中医药行业最具影响力十大人物之一;国家为其制做邮票并发行全国。金老可谓是硕果累累，功昭后人。

金日光教授早年长期与钱学森共事，并一起研究中医理论、研究理法方药，科学解读与研究《黄帝内经》，目前担任常州《黄帝内经》解读馆主持人。金日光教授既精通西方科学体系，又精通祖国传统医学，撰写了大量解读中医药科学性的文章，科学解读中医、宣传中医，为中医事业的发展树立了丰碑，功不可没!

来辉武简介

来辉武教授，男，籍贯陕西周至，世界华佗医学研究会荣誉主席、常务理事。陕西咸阳505集团董事会主席，美国抗衰老研究院总裁，医药界名人，全国百姓家喻户晓的医药企业家，1991年6月在美国荣获第十四届世界发明家博览会“世界发明家奖”、1997年获法国巴黎第88届世界发明博览会“特别金奖“等无数荣誉。各界公认: 505开创了“内病外治、外病外治”的先河，开创了重奖奥运健儿的先河，开创了资助公益事业的先河。其产品如505神功元气袋在实践中充分体现了“中医之上医、上医是中医学之魄“的最高医学境界，同时在临床实践中比如对泌尿、消化、呼吸、皮肤、疑难杂症等多科疾病的治疗亦收到显著效果，505神功系列产品集防、治、养三位一体，且“简便验廉“、经济实用之优势，受到病患及广大人民群众的爱戴。著名中医药专家焦树德、陈可冀等讲到:“自从有了505，中医药才真正走向了世界。”来教授常说:“健康是富人的幸福，穷人的财富”，“有健康就可能有一切，没有健康将失去一切”。“甘为良医，无私奉献”，可谓是对医学家的最高平价，更是医学界学习的榜样!

“华佗医学科学奖”专家评审委员会共有38位专家组成，由世界华佗医学研究会组织全球中医药专家、药学专家、病毒学专家组建而成。

华佗医学科学奖专家评审委员会成员如下

闫崇文(意大利)、杜文民(加拿大)、李景新(美国)、程玉庭(加拿大)、郭媛(中国)、曾向东(美国)、韩永刚(英国)、苏瑾(香港)、孙颖(英国)、张天明(美国)、王树(澳洲)、张桂赫(中国)、余三水(加拿大)、潘姝琼(加拿大)、王兆军(中国)、司书鹏(中国)、来要良(中国)、田海河(中国)、杨谊斌(法国)、毛德刚(荷兰)、袁景珊(波兰)、王德元(澳洲)、郑建华(澳洲)、孙伟华(澳洲)、王玲(美国)、郑萍(美国)、周新胜(美国)、王磊(非洲)、曹东义(中国)、金世明(中国)、靳振洋(中国)、鹿馨(英国)、徐有强(南非)、张国芳(中国)、包克新(美国)、程志华(中国)、顾坚明(荷兰)、左海军(中国)。

”华佗医学科学奖”申报程序(评聘上报环节):

每位“华佗医学科学奖评审委员会“的专家都是第一评审员，作为第一评审员，就是把所收集的相关专家的简介和简历，发到“华佗医学科学奖专家评审委员会“群组，这是第一程序。

第二程序:经“华佗医学科学奖专家评审委员会“对相关评聘专家进行评判，所产生的疑问有第一评审员解答，必要时可以邀请被聘专家入群组解释相关疑问。

第三程序:经“华佗医学科学奖专家评审委员会”评审通过后有主要负责人提请评审委员会组长和副组长审议无异。

第四程序:有主要负责人向华佗理事会提请申报评审结果，最终由华佗理事会颁发”华佗医学科学奖”证书。

世界华佗医学研究会简介:

世界华佗医学研究会是由加拿大联邦政府、卑斯省政府注册，面向全球中医同仁、医界同行及全球医务工作者服务的一公益非盈利组织。本会宗旨:团结并组织全球中医药业同仁、医界同行，崇尚医学道德，弘扬华佗医学精神，树中医专业风范，推广养生健身、中医治未病为宗旨。…

创建“华佗医学科学奖”荣誉奖项的意义:

创建华佗医学科学奖，旨在鼓励世界中医人不断努力和提高，精研以古代医家华佗为代表的中医文化及其医疗技能，在精通中国传统医学的基础上，借鉴西方医学为己用，更好的发挥中医医病救人、养生保健的优势，为世界人民的健康与卫生事业作贡献。

华佗来之于民，服务于民，“华佗再世“是天下百姓心灵的呼唤，更是医家追求的最高境界，宁可百药皆糜，但愿世间无疾。“华佗医学科学奖”则是当下时代所需，中医发展之望，也必将是医界追求的最高褒奖!同时世界华佗医学研究会郑重承诺，“华佗医学科学奖”将不设门槛，愿为世界中医同仁、医界同行服务。

华佗是我们一生的缘，传承和发展是我们的责任，弘扬中医文化，树华佗医学精神，以精湛高超的医术服务于民众，为人类的健康和美好生活保驾护航。

——世界医学 华佗再世

世界华佗医学研究会(公益)

2023年10月29日