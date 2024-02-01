来辉武：从世界级发明家到知名慈善家

(金县政府代表James Bush宣读金县行政长官签署的“来辉武日”的公告)

知名的慈善家

来辉武，一个名字在世界范围内流传，既是一位著名的发明家，又是一位知名的慈善家。他的故事从一位中国传统医药专家到成为一个跨国企业家，再到一个全心投入慈善事业的慈善家，展示了他多元和丰富的人生经历。

来辉武的故事始于上世纪八十年代，当时他创立了505集团。这家公司不仅是他商业成功的象征，更成为了他在慈善领域行动的基石。作为一名专注于内病外治的传统医药专家，来辉武凭借自己的专业知识和技艺，发明了505神功元气袋及其系列产品。这些产品不仅在中国市场上获得了巨大成功，也在国际上赢得了广泛认可。

随着事业的成功，来辉武将更多的注意力转向了慈善事业。他的慈善活动始于对社区老年人的关怀，逐渐扩展到艺术、教育和医疗领域。他在美国华盛顿大学医学院设立的医德奖学金，为医学生提供了宝贵的学业支持。这一举措不仅体现了他对教育的重视，也展示了他对下一代医学人才的培养和支持。

2018年12月18日，美国华盛顿州金郡的执行长道•康斯坦丁发布了一项重要的公告，宣布将这一天命名为“来辉武日”。这一荣誉不仅是对他在商业和医学领域的成就的认可，更是对他为社区所作贡献的高度评价。金郡的官方公告中提到，来辉武教授自1980年代创立505集团以来，就一直致力于将更多的精力和资源投入到慈善事业中，无论是在资助社区老年人还是支持艺术和文化活动方面，他都做出了显著的贡献。

在金郡“来辉武日”的庆祝活动中，西雅图华人社区举办了一场盛大的“505继往开来联谊晚会”。晚会上，金郡政府代表、华州参议员、华州亚太事务委员会执行长等政界人士都对来辉武教授的贡献表示了敬意和赞赏。晚会由田乐乐和区伟明主持，吸引了百余名社区成员的参与。

来辉武教授在华盛顿大学医学院设立的医德奖学金是他对教育事业的重要贡献。通过这一奖学金，他不仅支持了医学领域的年轻才俊，还促进了中美加人民之间的友好合作。例如，受奖学金资助的Eva Shelton就在一封感谢信中对来教授表示了深深的感激，并分享了自己在华盛顿大学医学院的学习经历和职业发展路径。作为中美加友好协会的创始人和会长，来辉武教授在促进不同文化和国家之间的理解和合作方面，发挥了重要作用。

2023年4月25日，华盛顿大学医学院举办的奖学金捐赠人答谢酒会上，来辉武教授的慷慨捐赠和对教育事业的承诺再次得到了表彰。在这次酒会上，来辉武教授与华大医学院的院长、副院长以及校友会前任会长等高层领导进行了深入的交流，分享了他对医学教育和人才培养的看法。

（来辉武教授（左二）参加华大医学院奖学金捐赠人答谢酒会）

在来辉武教授的多年职业生涯中，他不仅在中国担任过重要的政治职务，如全国政协委员、中共十五大代表候选人、陕西省政协常委等，还在国际上获得了广泛的认可。他被授予了全国劳动模范、五一劳动奖章获得者等荣誉，并被评为国家有突出贡献的专家。他的工作和成就不仅限于中国，他在美国也积极参与社会活动，特别是在华人社区中享有极高的声誉。

在美国汉天卫视主办的“第二届全球杰出华人-华人之光”颁奖盛典上，来辉武教授以超过五十八万的选票荣获“第二届全球杰出华人”大奖。这一荣誉是对他在国际舞台上的卓越成就和对社会各领域所做贡献的认可。作为505集团的创始人，来辉武教授在过去三十年里不仅推动了企业的发展，更是在科技、教育、文化、体育、医疗卫生等领域做出了重要的社会贡献。他的慈善活动覆盖了老龄人、残疾人、灾区和贫困户等社会群体，为国家和社会贡献了超过十多亿元。

2020年，来辉武教授还荣获由唐纳德•特朗普总统签发的“总统义工奖”，以表彰他在志愿服务和社区贡献方面的出色表现。

在2021年9月8日，美国联邦众议员亚当•史密斯在与西雅图华人社区领袖的会面中提到了华人社区对当地的重要贡献，来辉武教授作为出席的重要代表之一，展现了他在华人社区中的影响力和在中美关系中的积极角色。

（美国国会议员亚当•史密斯会见来辉武等人）

来辉武教授的贡献还体现在他积极参与的政治和社区活动上。他在接待美国总统候选人、前进党Forward Party创始人杨安泽的活动中展示了他对美国政治和社会议题的深刻理解和积极参与。他强调的是，不论是美国还是任何国家的政党，只要能够把人民的利益和健康放在首位，促进世界和平，就能得到人民的支持。

在西雅图中文电台成立十一周年台庆晚会上，来辉武教授通过捐赠和发表贺词，表明了对华人社区媒体的支持。他赞赏台长苏小元及其团队为促进华人社区与主流社会之间的沟通所做的努力，并对中文电台在美中之间的文化交流中所发挥的作用表示赞赏。

2023年端午节期间，来辉武教授主办了一场特别的联谊会，邀请了华盛顿大学及其他高校的二十多名陕西学子及其家属参加。这次“西雅图陕西学子端午节联谊会”不仅是对传统文化的庆祝，也是一个加强中美友谊和文化交流的机会。来教授在会上强调了中美友谊的重要性，并鼓励年轻学子以积极的态度面对生活的挑战。

来辉武教授在“为什么学中文”大赛上的支持也是他对教育事业热忱的体现。这个大赛是华盛顿州规模最大的在线投稿比赛，旨在推动中文学习和中国文化的推广。来教授鼓励海外华裔子弟和非华裔学生积极学习中文和探索中华文化。这一行动体现了他对于文化传承和教育事业的深刻理解及其对未来一代的关怀。

来辉武教授的慈善活动和社会贡献不限于单一领域，而是涵盖了教育、文化、医学以及社区服务等多个方面。这些活动和贡献展现了他作为一名企业家和社会活动家的多面性以及他对于社会责任的深刻理解。他的行动和努力不仅改善了无数人的生活质量，也为社会的整体进步做出了重要贡献。

金郡政府代表James Bush、华州参议员长谷川Bob Hasegawa、华州亚太事务委员会执行长Toshiko Hasegawa、贝尔维尤市议员李瑞麟等政界人士在出席的“505继往开来联谊晚会”上，对来辉武教授的贡献给予了高度评价和认可。这一晚会不仅是对他个人成就的庆祝，更是对他在促进社区和谐及文化交流方面所作努力的肯定。

（来辉武与前华盛顿州州长、前美国驻中国大使骆家辉）

来辉武教授的生活轨迹和成就不仅是他个人的荣耀，更是整个华人社区的骄傲。来辉武教授在政治、经济和文化多个层面展示了深厚的影响力。他的事业和成就激励着无数人，特别是那些立志在商业、科技和社会服务领域有所作为的年轻一代。

通过他的努力和奉献，来辉武教授不仅成为了一个商业领袖，也成为了一个社会领袖。他在提升社区生活质量、促进文化交流、支持教育和医疗事业方面所做的努力，都充分展现了他的领导力和远见。他的生活和成就激励着每个人，不仅是那些追求商业成功的人，更是所有渴望为社会作出贡献的人。

世界级的发明家

一度在中国家喻户晓的505集团公司总裁、505神功元气袋的发明人、世界发明博览会发明家奖获得者来辉武教授，已在美国西雅图定居超过十年。他的生活故事充满了传奇色彩，从在中国的商业巅峰到在美国的平静生活，再到继续经营国内的505集团公司事务，每个阶段都展现了他作为一个创新者、企业家和慈善家的多面性。

来辉武教授的人生故事始于他的青少年时期，当时他就职于西安市鄠邑区的户县二中，这是他早期生活的重要阶段。在这里，他培养出了对中草药的深厚兴趣，这对他后来的事业发展产生了深远的影响。

在户县二中的时期，来辉武已经显示出了他的领导才能和创新精神。他曾任学校机电厂厂长，不仅使工厂运转有声有色，还带领学生们进行各种实践活动。他的这些努力不仅提高了学校的知名度，也为当地社区带来了显著的经济效益，成为了地方媒体报道的焦点。

随后，来辉武先后担任户县县委机要秘书、咸阳地区行政公署办公室秘书等职务，33岁时更是出任中共户县县委公交部副部长兼县政府经济委员会党委副书记。在这个阶段，他的政治生涯看似前途无量。

来辉武教授从小体弱多病，这促使他对医学和健康产生了浓厚的兴趣。他深信，找到能够治愈恶疾的药方就等同于发现了神药。这种信念和决心最终导致他放弃了政治生涯，转而投身于医药和保健品的研制与经营。

来辉武深受《黄帝内经•素问》中的“上古天真论”所启发，致力于追求如何达到健康与长寿的目的。他对道家思想和中医理念有着深刻的理解和情感。在阅读《内经》时，他深受“百病皆生于气”的理念影响，并由此获得了治未病的医学思想的灵感。他遍访民间，学习古代医书，深入研究中草药，以寻求能够治疗疾病的有效方案。最终，他发现了“内病外治”的方法，并开发出了他的核心产品——505神功元气袋。

38岁时，来辉武辞去了咸阳市商业局的工作，全身心投入到医药保健品的研制和经营中。他担任了中国老年报社咸阳保健品厂厂长，兼任抗衰老研究所所长，开始了小批量的生产。这段时间，他的产品受到了广泛的关注和认可。很多人对传统医学寄予厚望，特别是在现代医学尚未能根治许多疾病的背景下。

505神功元气袋迅速在全国范围内受到欢迎，成为了一种流行的保健产品。来辉武教授的办公室每天都收到大量的信件，询问和求购这种被誉为神奇的“神药”。由于需求量极大，他忙碌到身体力行，甚至病倒在办公室。在接受西安本地媒体的采访时，来辉武教授一度表示，他已经多年没有时间休息和放松了，完全投入到了他的事业中。他的努力和奉献精神吸引了众多政界、医学界和媒体界人士的关注和支持。他的产品被广泛报道，被誉为救命药、长寿药和抗老药。

1991年，来辉武教授受邀参加了在纽约举办的第14届世界发明博览会，不仅获得了世界发明家奖，还受到了美国企业家的高度关注和赠款。1995年10月2日被旧金山市宣布为“来辉武教授日”，以表彰来辉武在医学领域的贡献。

（1995年10月2日，美国旧金山市市长弗兰克•姆•佐敦给来辉武颁发“旧金山市来辉武教授日”证书）

1992年，来辉武教授的创新产品——505神功元气袋在中国市场上引起巨大轰动，这种被称为“红裹肚”的产品被广泛认为具有治疗多种疾病的神奇效果。这一产品迅速获得了广泛的关注和认可，它的成功不仅为来辉武带来了商业上的成功，更为他赢得了社会的广泛尊重。505神功元气袋的爆红，也代表了中国保健品市场的一次重大转变。

在他的商业巅峰时期，来辉武教授不仅受到了领导人的接见，还获得了包括十五大代表候选人、九届全国政协委员、全国劳动模范和五一劳动奖章等多项荣誉。

1992年，505神功元气袋在市场上达到了巅峰，为咸阳市贡献了巨额税收。来辉武教授的这一成功案例，不仅开创了中国保健品行业的先河，还成为了当时中国媒体上曝光率最高的企业之一。

然而，随着市场的变化和假冒产品的泛滥，505集团也遇到了前所未有的挑战。面对这些挑战，来辉武教授采取了积极的措施保护品牌和产品的真实性和有效性。他投入巨资打假，并与最高人民检察院和法制媒体合作，全力打击市场上的假冒产品。这些努力虽然取得了一定的成果，但505的市场地位仍受到了重大影响。

随着时间的推移，中国的保健品市场发生了变化。新世纪伊始，随着消费者对保健品的态度逐渐变化，505神功元气袋的市场需求开始下降。

在企业陷入低谷期时，来辉武教授选择了退居二线。他将企业的管理交给了年轻一代，并将自己的精力转向了研究和慈善活动。在美国西雅图，他过着相对平静的生活，但依然保持着对中医和健康产业的深厚兴趣。他在西安郊外建立了一个生态园，专注于中草药的种植和研究，希望能够开发出更多对人类健康有益的产品。

在美国的这些年里，来辉武教授不仅继续打理着自己的商业帝国，还积极参与华人社区的活动。他曾担任了西雅图陕西同乡会的会长，并且是中美加友好协会主席，并支持华人参与政治和社会事务。他的这些活动不仅增强了华人社区的凝聚力，也提升了华人在美国社会中的影响力。

（在505集团举办的文艺晚会，演员阵容堪比CCTV春晚）

来辉武教授的故事是一个关于坚持、创新和对社会负责任的故事，带给我们很多启发。他的生活经历和职业生涯告诉我们，通过不懈的努力和创新，一个人可以在多个领域取得成功，并对社会产生深远的影响。他的商业成功和在社会上的积极贡献，展示了一个人如何通过不懈的努力和创新，在多个领域取得成功。他的生活经历向我们展示了，无论是在商业成功的顶峰，还是在面临挑战的低谷，都需要保持坚定的信念和不懈的努力。他的事迹激励着追求商业成功的人们，也鼓舞着那些希望通过自己的努力为社会做出贡献的人们。

作为一个成功的企业家，来辉武教授不仅将商业成功转化为社会贡献，更是通过自己的行动展现了企业家的社会责任。他的人生经历和职业生涯向我们展示了，无论是在商业、科技还是社会服务领域，通过坚持不懈的努力和创新，个人可以对社会产生深远的影响。

来辉武教授的生涯充满了挑战和机遇，他不仅在中国创造了商业奇迹，还在美国继续他的事业和慈善活动。他的经历不仅是关于个人成功的传奇，更是关于如何将这些成功转化为对社会的积极影响的典范。来辉武教授的生活和工作成为了一个鼓舞人心的故事，向我们展示了如何将个人成功转化为对社会的贡献，并通过这种方式为整个社会带来积极的变化。（西雅图华人月刊）