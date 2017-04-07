《儿子的连加题》 作者：大洪

最近，我在工作上遇到了一些难题，因此回到家里后有点无精打采。昨天晚上吃完饭刚坐在沙发上，我就被未满六岁的儿子缠住了。儿子对数字、算术题很感兴趣，虽然才上幼儿园，可20以内的加减他基本都会了。

儿子想挑战一下10以内数字的三连加、四连加，所以叫我给出几道题让他口算。我随口说出了一道。估计是年纪还小的原因，儿子连加时的思维跟不上，过了一分钟才算出这道题的答案。接下去也是如此，每道题儿子都要花近一分钟才算出答案。

可奇怪的是，当我出“7+7+6+6”这道题时，儿子脱口就说出了“26”这个答案。我大吃一惊：难道他的脑瓜子突然开窍了？

我问儿子：“你是怎么计算出来的？”

他回答：“很简单呀，A、B、C、D、E、F、G是7个，H、I、J、K、L、M、N是7个，O、P、Q、R、S、T是6个，U、V、W、X、Y、Z也是6个。所以7+7+6+6等于26！”原来，儿子熟记英文字母有26个，又喜欢用7+7+6+6的方法，在中间稍作停顿去背诵，所以我一出这个题，他就自然而然想起26个字母的背法，想到了答案。

儿子的连加题，让我豁然开朗。很多时候，不是难题把我们难住，而是思维把我们束缚住。我们换种思维去面对问题，或许问题就不是问题了。