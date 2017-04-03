《我爱沧桑，你重美感》 作者：流念珠

怎样看待、对待艺术品，中西方收藏者的眼光和行为大相径庭。关于这点，有个很有趣的例子。

台北观想艺术中心陈列着一对汉白玉仰头狮。奇怪的是，其中一只狮子光滑温润，另一只则粗糙斑驳。这对仰头狮是观想艺术中心的一名工作人员小黄先后回购得来的。他从欧洲购回光滑的公仰头狮后不久，就有一个朋友告诉他说有个香港人收藏着另一只相似的狮子。小黄想尽办法联系到了狮子的主人，见到了另一只狮子。

小黄一比对，发现果然是同一对，只不过香港人收藏的那只母狮子要粗糙许多。短时间内在不同地方收藏到了一对艺术品，且是一光滑一粗糙，实属罕见。所以小黄将对狮带回时，艺术中心的同事个个觉得不可思议。他们围着狮子作猜想：它们各自经历了什么，才会形成现在这样截然不同的外貌？

大家查证后想明白了。这对汉白玉仰头狮出自国内一个知名工匠之手，一只一直在国人手中辗转，另一只则流失到欧洲。国人喜欢历史，好收藏带有沧桑感的艺术品，所以不愿抖落艺术品上的一粒尘埃；欧洲人则喜欢艺术，很注重感官上的享受，所以收藏到心爱艺术品时总会将其擦拭一遍又一遍。一来二去，斑驳的狮子越斑驳，光滑的狮子越光滑，然后就形成了鲜明对比。

我爱沧桑，你重美感。地域不同，人的审美观就不同。为了留下这个“中西差”趣念，台北观想艺术中心特意原貌陈列，所以人们看到的汉白玉对狮光滑度大不相同。