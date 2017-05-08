《如果我不够努力》文/张燕峰

“如果我不够努力，怎么对得起打击我伤害我的人呢？”这是我从朋友发在朋友圈的文章中看到的。

朋友生性恬淡，温和的外表下掩盖着一颗刚烈的心。她经常对身边的朋友们说，不要畏惧别人的打击，那只是让你变得更加闪闪发光的磨石。她这样说，更是这样践行的。

朋友在乡下做了多年的中学语文教师，学识渊博。后来，为了照顾上小学的女儿，才调到市里一所重点小学。换了新环境，教的学生又换成了小孩子，让她很有些茫然无措。同事中有一个人非常鄙薄她，无论说话还是做事处处挤兑她。

朋友愤怒了。她想，只要假以时日，我一定能做得比你更好。于是，她拿起了笔开始写作。很快，她的处女作发表了。当刊有她文章的报纸在同事们中传阅的时候，大家颇为震惊，纷纷夸赞。一晃几年过去了，当年骄横放纵傲慢无礼的同事，现在在朋友的面前毕恭毕敬—因为朋友已经是当地小有名气的作家，而且，教学水平早已远远地超越了她。

之后，朋友遭遇挫折，受到伤害。只是，我们从来没有看见她流一滴眼泪，没有听到她说一句诅咒的话。出现在大家面前的她，笑容更加灿烂迷人，她的文章更加波澜壮阔，绮丽动人，一如她那颗豁达宽广坚韧的心。只是看到她在文章中多次引用曼德拉的那句名言：如果我不能把怨恨留在身后，我仍然活在狱中。我们明白，这是她在自我救赎—她不允许自己反复咀嚼回味被伤害的痛苦滋味，而是不断勉励自己：昂起头，不停留，大步向前走。

果然，自此之后，朋友在繁重的工作之余，写了许多好文章，发表在国家级报纸和杂志上，还发表了很多书评文章。

从朋友的身上，我明白了，对于一个内心强大的人来说，任何的打击都不能摧毁他的意志，任何的伤害都无法将他击垮，相反，只会激发他的斗志，让他越挫越勇，直至将他锻造成一枚璀璨夺目熠熠生辉的钻石。

是的，这才是对待打击和伤害的正确态度。如果我不够努力，怎么能对得起那些打击和伤害？就让所有的打击和伤害变成滋养我们生命的养料吧。唯如此，我们的生命之树才会亘古常绿，葳蕤盎然，我们的心灵之泉才会日益磅礴丰沛，我们才能与最好的自己，不期而遇。