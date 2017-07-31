《每天只练5分钟》 文/宝谷

有个儿童演奏乐团，每到一处表演总是受到极大欢迎。观众们看到平均年龄只有12岁的十几个孩子在台上专注、有序地表演时，无一不表示惊讶。他们问团长：“这些孩子初学乐器时，该是怎样用功才能练就如今的技艺？”

团长摇头：“不，我的团里，一个孩子在刚开始每天只需要5分钟去练习乐器。”

原来，每个孩子去学习时团长都订下死规矩：一天只能花5分钟时间练习。孩子们很郁闷，因为他们是那样喜欢乐器。但他们不得不接受事实。因为每天只有5分钟，孩子们非常珍惜和乐器相处的时间。他们把乐器当成一个个大玩具，每每弹奏，都是全神贯注，一丝不苟。

等孩子过惯了“每天5分钟”的日子，团长就对他说：“现在起，我不再限制你的练习时间，你可以想练多久就练多久。”那时，每个孩子眼里都会放出兴奋的光，然后拿起乐器久久不愿放下。

团长说：“一个孩子，他的注意力是无法长时间集中的。我定下‘每天5分钟’的练习规矩，不是为了压制孩子对乐器的兴趣，相反，我是想让弹奏乐器成为孩子们想做的事情。”

对于一个初学乐器的人来说，5分钟不足以练出精湛技艺；可对于一个孩子来说，5分钟能培养出他（她）一生的兴趣。而兴趣是最好的老师。团长从一开始就摆出这样一位“老师”，所以孩子们小小年纪就拥有成熟、稳重的台风也就不足为怪了。