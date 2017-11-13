《他强由他强》（一）
文 / 十月 Canada
“你在忙什么？”他。
“上午见了律师，刚刚又去了家具店；这会儿，银行门口等着谈大事儿呢。哈哈！就是投资房地产的大事儿，我不忙。”永不失联忙不迭地对询问者的他表示，她不忙。
“哎！”他。
“咋地？”
“这还不忙？”他。
“取鱼去？行！”
“没有。”他。
“没有鱼，有其他事儿？”
“萝卜可以吃了。”他。
“我在欣欣市，离你家不远吧？”
“我刚才在多伦多。”
“你几点办完事？”他。
“最晚四点。”
“那就晚了。”他。
晚？晚与不晚，有时候就是一种拒绝，一份感言，试探你的急迫与否。
“要是快，十几分钟就打发我走了。”
“改天吧。”他在思考。
“好。”
“对了，你得出门。”
“要是早，你就联系我。”他。
勉勉强强地，感觉出他仍旧在思考的途中。
“谢谢谢谢。”
“要不这样吧，我把萝卜放门口吧。”他。
“行。对啊！”
“地址再给我一下。”
“萝卜给你洗干净了。”他。
他把地址发了过来。
“你家12号对吗？”
“我也不知道为啥这么个样子。”他。
“对啊，我记得你家不是12号。”
“路名对了。”他。
“谷歌地图显示的路名是‘钓鱼者大街’。”
“千万别错了昂。”他。
“20多公里，半小时！近。”
说实话，20多公里对于北京，他离我很近；可，20多公里放在多伦多，有那么一点点的儿距离。
他强由他强。