急诊室（三）文 / 十月 Canada



“喂，喂，您好！我是撞了阿姨的那个人。”一位穿着美团送餐员的胖小伙，对着听筒说。

“是和家属联系呢吗？”医生走过来。

“是，我正在和家属说呢。”小伙。

“让家属把病人的身份证号码报过来，刚才拍片子用的是谁的医保卡？”医生。

“是我的，我是病人的同事，我送她过来的。”

“这不行啊，我告诉你，必须报病人本人的名字。”

被撞妇女的病情不详，她瘫坐在轮椅里，头向右歪着，右脸颊有凝结的血迹，她用右手扶着头，面色苍白，身体显得非常无力。

“好的，好的。”送餐员对着听筒点头。

风吹进急诊大厅，又一辆急救床进入急诊室。

“她怎么了？”女医生。

“十一点的时候突然说不出来话，喘息急促。”家属。

“之前呢？”

“早上正常，吃晚饭的时候有点虚弱，到了晚上十一点，就说不出来话了。我问她喝水吗，她可以点头示意。”

“之前有什么病？”

“多功能硬化和房颤。”

“测一下血压，我叫一下神经科医生。”女医生。

几分钟后，神经科的一位男医生过来。同样的问题又问了一遍，问完，他和女医生开始交流。

“这个病人不应该我接，属于你们神经科。”女医生。

“你看病人的脚肿，明显是心脏的问题。”男医生。

“你不能这样说，引起脚肿的原因很多，不能定论是心脏问题。”女医生说完，没等男医生回话，便转身离开。

“家属，你们等一下，我去叫主任过来。”男医生。

病人躺在急救床上等候，期间大约有十分钟的间隔，没有救援措施，没有医生。“病人血压80，现在不抓紧急救，会越来越危险的。”急救车的救护人员。

只见，刚才问话的神经科医生和主任一起过来。又是一遍询问，主任：“进抢救室，抢救。家属去挂号。”病人进入抢救室，刚刚询问病情的女医生与急救床擦身而过。家属将挂号的各种手续交给分诊台。

“家属，这是化验单，去缴完费再送过来。在门口等候，有事情广播叫你。”男医生递给家属一叠化验缴费单。

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