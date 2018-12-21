交友不慎 文 / 十月 Canada



每间屋子都很安静，我最想要的圣诞树立在客厅的一处，闪烁着两千盏小灯该有的光亮。一阵，清脆悦耳又动听的铃声响起……没有业务往来的日子里，除了有名有姓的，其他的电话我都不会接，我会听留言，遇事儿再回电话。

零下十五度的窗外，每个爱家之人都不愿意贸然地出门儿，哪怕是最好的朋友邀约……

“吃饭去？”

“不去。”

“购物去？”

“不去！”

“帮我个忙，我的房子正在招租，有位客人想一早来看房子，帮忙去开个门？密码锁的号码是（啥啥啥啥啥啥），九点行吗？”

我一看时间，8:10AM。这说明，我得赶紧开大门扫雪！我是一爱整洁之人，打开大门，眼前的停车道必须是雪已经被清扫干净的。

我才愿意踩着地。

窗外有五厘米厚的雪地，刻不容缓；但我还是会按照我乃之出门前之步骤，选一件扫雪棉袄穿好。对于，做事有计划之人，每一秒都在规划之内。

三下五除二，穿雪地靴（深棕色的），戴铲雪手套（橘色上点缀有棕色的斑点），取雪铲（浅橘色的）；任何时候，我都无法忽略色彩与搭配的存在，和其存在的必要；零下十五度。和五厘米的厚雪被除去之后，撒上雪盐。

于二零一八年十一月二十二日8:35AM，统统地成为了历史之某一时刻。

我当然不会穿着扫雪棉袄出门儿，选一件其他的，大家闺秀才会穿的雪天儿大衣。这点儿时间的浪费，对于做事有计划之人，每一秒都在规划之内。

提前十分钟是我的责任，他们也非常准时。这点小事儿好像就这么地已经过去，并且有好大一会儿了。

交友，有这么不慎？！

可我转突然又一想，事情要往好的方向琢磨：还未万般不慎。6:00AM喊我起床扫雪的主儿，今儿不是没来电话嘛！

我又将如何，言谢他呢？

“在哪呢？”

“在法庭。”他。

“您这又是参与了什么案件了？”

“闯红灯。”他顿了一会儿。

“刚刚看了录像，我没有闯红灯！车是在黄灯的时候通过了路口。”他补充地说。

好嘛，那得嘞！画面赋予他的平反昭雪，终可以作为我对于他之言谢。