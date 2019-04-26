清明时节缅挽故友（二）

叟聲

缅怀吴永康教授(逝世八周年祭)

年轻有为毅参军，卫国保家禦強兇； 振兴中华匹夫责，热血丹心志豪雄。

复员深造矻研诵，攻究外语冀俎冲；(1) 绩优轶伦遴任教，谆诲授业桃李崇。(2)

衿契伴侣贤淑婧，凤凰于飞职志同：(3) 琴瑟和鸣庭禧雍，胤嗣成才业欣荣。(4)

正忺昭代乐天伦，奈何二竖作祟猛；(5) 溘然化鹤非所料，痛失知交怛悲恸。(6)

忆我探亲自加回，相约剪烛畅叙衷， 遽逝永诀成泡影，遗憾至今悵伶俜。(7)

人生知已叵多得，落月屋樑照颜容。(8) 夤夜难眠思潮涌，心香一炷赋醊君。（9）

［注释］

(1)冀俎冲——冀：希望。俎冲：即折冲尊俎,意指外交工作。希望从事外交工作。

(2)绩优轶伦——指成绩优秀卓越超群。遴任教——选拔当大学教师。谆诲授业——指认真教学。

(3)衿契——情投意合。伴侣——指永康教授的夫人于介君教授。婧——女子有才能。凤鳯于飞——比喻婚姻美滿,夫妻恩爱，同在安徽大学任外语教学工作。

(4)庭禧雍——家庭幸福和谐。胤嗣——指儿孙们。

(5)昭代——指太平盛世。二竖——指病魔。

(6)溘然化鹤——忽然去世。怛悲恸——悲伤痛哭。

(7)遽逝永诀——骤然逝世，永远难再相见怅伶俜——感到无比惆怅、孤寂。

(8)叵多得——不可多得。落月屋梁照颜容——借用杜甫《梦李白》诗：“落月满屋梁,犹疑照颜色。”意指在满屋的月光中彷绋也照见了故人的容颜。

(9)夤夜——深夜。心香——喻真诚的心意。赋醊君——赋诗一篇,无比怀念,以致祭奠。

(吳永康教授于2011年4月17日患高血压哮喘病逝。送挽联一幅：“年轻有为，参军革命，保家卫国，热血丹心酬壮志；复员深造，精研外语，尽瘁教学，敬业乐群桃李崇。”)