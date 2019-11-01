文 / 十月 Canada

小时候，嫌弃自己是常态。嫌自己长得不好看，个头不高，跑步不快，投篮不准，不会游泳等等。总之，这种嫌弃跟随其后的是更嫌弃。这一时期，很显然你还没有开始嫌弃别人，就只是一门心思地嫌弃自己。

为了抛弃自己嫌弃自己的现象，有努力学习以取得更大进步的，有各种交友以此拓展了人脉关系的。还有其他很多方式可以帮助抹去自己嫌弃自己。

这样过了几年。

各种努力后，当你不再自己嫌弃自己的时候，嫌弃你的别人就显得格外多。有多多？特别多。最开始，这种被嫌弃的现象会惹得你不开心。时间久了，随着嫌弃你的人越来越多，越来越多，你会突然发现这样也挺好，在大家伙的帮助下，人群自然分裂为喜欢你的和嫌弃你而又时刻关注你的两拨。

正常情况下，你会靠近喜欢你的一拨，远离嫌弃你的一拨。

但其实这样不好，这样做显得青春不够复杂，不够有乐趣，心不够进取。这一时期，别管是喜欢你的一拨，还是嫌弃你的一拨，和你自己，同龄人都处于成长期，嫌弃你的这种现实未必是结论，你要争取的东西不是远离，而是靠近这种嫌弃。

你和各种嫌弃自己的人一起成长，这些人又离不开你，你也无法完全远离。这种情况会持续很久。

于是，你这样又过了若干年，直到后来的某一天，你烧了一盘西红柿炒鸡蛋，蒸了一锅米饭，吃饭的时候，你发现同样的一盘菜，你二十年前做出来味道是另外的一种味道，你不再需要与二十年前的味道一起生活了，是你可以挑出来一大拨你嫌弃的，是抛弃他们的时候了。

这时候，你真正嫌弃的人如果不是你自己，你就应该开始独立存在了。留下几位二十年来，可以彼此互填饱满的，应该是互相又有小嫌弃的小众的，不说话对眼神儿就能互通的我们，而不是被你单方面嫌弃的一拨。

如同，岁月对经历的一番告白。