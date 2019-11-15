文 / 十月 Canada

“让我咬一口。”

“不行。”

“尝尝也不行？”

“不让尝。”

“好吃么？”

“嗯。”

从小到大，二妹子都这么霸道。她喜欢吃的东西谁也不给，尝到嘴里想吃第二口的担忧倒也不无道理。所以她挺理解和赞赏自己这种霸道的做派。

“你说我就非一根筋，就买这一个给你吃。”

“你这不是闻到香么！”

“要不然你再去买一个。”二妹子提议。

“我不买了。一会吃正餐的时候你会吃不下，这样我就会多吃一点儿。”大军诡秘地一笑。“我喜上心头，喜上心头。”他继续说。

“大军，你咬一口吧，我心软了。”二妹子把煎饼果子举过去。“算了，要不然你吃这剩下的，我等正餐了。”大军接过煎饼果子，质疑地问：“真给？”

“真给。”二妹子坚定地说。

这件事过去好几年了，二妹子一直记得。她和约瑟夫一起吃饭的时候就会想起大军。约瑟夫从来没有一回和大军那样，不让他吃他就不吃。约瑟夫总是说：“这是我的餐，你为什么不吃自己点的非吃我的？”这时候，二妹子就会想起大军，或者说她就会想要把约瑟夫改变成大军那样。

“我要尝尝。”

“先吃你自己的。”

“先吃你的。”

“你的饭看起来更好吃。”二妹子两眼放光紧盯着约瑟夫的盘子。

约瑟夫切下一块羊腿肉放在二妹子盘子里。

“好吃。”二妹子感到很满意。

“为什么每次都想吃我的食物？”

“因为我在你心里显得很重要，我想感觉到这点。”

约瑟夫一边摇头一边笑。

春假的时候二妹子自己回了北京。约了大军吃饭。还是老样子，买了一个煎饼果子一边走一边吃。

“那个卖煎饼果子的大嫂长得太难看了。”

“人家做的是生意。”大军反驳。

“这不是看脸的社会么？”二妹子看了一眼大军。

“卖煎饼果子的不需要看脸。”

“看价格？”

“几年不见了，一张煎饼果子居然六块钱了。”大军感慨道。

“你不想尝尝吗？”

“今天不想。”

约瑟夫的事大军知道。每回说起约瑟夫二妹子就显得格外高兴，她有点自娱自乐，完全不顾及大军爱不爱听，想不想听。她觉得大军想听。

“他对我特好。”

“他让你吃他的饭了？”

“让了。”

“这就是特好了？”

“嗯。”

其实约瑟夫还有其他的特好，不过二妹子没和大军说。

“我打算和女朋友结婚了。”

“就为这，不想尝尝煎饼果子了？”

“我不想瞎耽误功夫了。”大军快走几步，二妹子还是慢吞吞地跟着。

“喂，今天吃一顿分手饭？”二妹子喊了一句。

这天以后，二妹子和大军没再联系过。再见面是十年后了。二妹子吃煎饼果子的时候想起了大军，回家翻出来了大军的电话号码拨了过去。

“还好吗？”二妹子问。

“我离婚了。”

“这么不幸呢！让你不要随便结婚。”

“住哪呢？”

“房子留给前妻了，现在和我父母住。”

“哇塞，离长得特别难看的卖煎饼果子的大嫂的摊儿特别近。”

这回，俩人谁也没互相谦让着说尝尝煎饼果子与否的事儿。时间太久了，青春已然过去了，这些话现在说也完全没有了当初的味道。

“你挺好？”大军问二妹子。

“我一直挺好。”

“我到现在也不知道咱俩当初怎么就吃了分手饭了。”

“那和好吧。”二妹子建议。

“去吃正餐。”大军正眼瞧着二妹子。

“大军，今天去吃宫保鸡丁吧。我替你约了你的初恋女友一起。”

“不过她可没离婚，就是见见。”二妹子自顾自地说。

“想见么？”二妹子还是试探了一下，她也想知道大军真正的意思。

“见见吧。”大军毫不犹豫地说。

“真给脸呀。”二妹子调侃他。

“真给。”

真给。