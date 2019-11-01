秋天是最华丽的季节。走过杏花雨飘洒的春天，穿过石榴花红的夏季，来到硕果累累的金秋时节，准备迎接千里冰封、万里雪飘的银色世界。一年四季各有千秋，各有特色。但我更爱如诗如画的秋天。秋季，天高云淡，秋月带着情，含着爱；秋风如酒流着蜜，飘着香；秋水，清澈如碧，涤荡心灵；秋叶如花，赤橙黄绿青兰紫，五彩斑斓各展风采，不似春光，胜是春光。但是更令人陶醉的是枫叶。

十月的中下旬是渥太华观赏枫叶的最佳时节。这些日子我思想感情的潮水在放纵奔流，总想为那伟岸的枫树和那一片片、一层层燎原的红枫，表达喜爱、赞美之情。

其实枫树是极平凡的常见树种，她是大家族，种类繁多。在春光明媚的日子里，经过严冬考验的枫树，抒展枝条，换上红装，在阳光雨露中，枝条上冒出嫩黄色的芽苞，逐渐长成形状各异的叶片。生机勃勃，郁郁葱葱。在姹紫嫣红、百花齐放的春光中，枫只不过是一片一片不起眼的绿叶。但是，“万绿丛中一点红”就非常醒目、耀眼。这点红是在绿叶中衬托出来的艳丽、妖媚。枫叶和众多绿色群体是平凡的，但太有魅力了！

夏天，“赤日炎炎似火烧，农田禾苗半枯焦”。家门前屹立的枫树，那街边排列整齐的枫树队伍，小区旁枫树林，送给人们一片浓郁的绿荫，带给人们清凉。当你向树林走去，让人惊讶的绿色的海详，使人心旷神怡，炎热立刻烟消云散。孩子们和小狗小猫，在树林荫下跑来跑去，打闹嬉戏，即快乐又尽兴！大人们在树林漫步，聊天，人们沉浸在轻悠的愜意里，如梦如幻。

秋天的到来，帶给人们硕果累累，带给人们丰收的欢乐。圆圆满满的月亮，引出“海上生明月，天涯共此时”，对亲人无限思念；引出了“但愿人长久，千里共婵娟”的深情祝愿。引出了无限的亲情、爱情、友情，众多文人骚客的感叹！

秋天最诱人是那五彩斑斓的艳丽景色，使人流连忘返。其中枫叶独领风骚、独占敖头。你看那一颗颗，一行行，一遍遍，层层迭迭，枫叶如燎原之火，红遍了大地，让人惊叹，让人震憾！到湖边走走、近看枫叶倒影你会惊呼：红叶、黄花、绿树镶嵌在蓝天绿水间，令人幻想联翩，仿佛在童话王国里漫游。那火红的、橙黄的、淡绿的枫叶五彩斑斓。多元色彩巧妙的自然组合，浓淡深浅恰到好处，构成了一幅幅瑰丽的油画。登山远眺，层林尽染，令人感到漫步于彩云之上。枫叶林红得热烈，红得灿烂，红得动人心魄。似喷焰燃烧的雄雄烈火，火苗在秋风中飞来飞去，染红大地，映红天空；似夕阳光辉灿烂；“似烧非烟火，如花不待春”。枫叶的艳丽用杜牧的诗“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”。这是恰到好处的赞美！艳丽的枫叶，在秋风中翩翩起舞，在空中飞旋，婀娜多姿，像春潮奔涌，一浪高过一浪，流丹溢彩，风光旖丽。这一场令人眼花缭乱的飘舞，给人美的品味，美的享受。

在最后的秋风中，枫叶耗尽全部的力量，以独特的舞姿，在大地上飘飞，翻滚，掀起层层波浪，以最美的姿态躺在大地上，让大地成了花的海洋。隆冬来临，艳丽的枫叶枯萎了。层层迭迭，一堆堆，一遍遍，无声无息，无怨无悔，淹没在冰雪之中。来年春暖花开，美丽的枫叶已化成泥。“落红不是无情物，化作春泥更护花”。这是何等的壮丽！

春的娇艳，夏的浓绿，秋的丰硕，冬的纯洁，四季各领风骚，但更令人赞美是秋季枫的奉献！

文/匡裕蓮