文 / 十月 Canada

“佩佩，吃饭的时候帮我带个点心回来。”

“今天又不吃午饭了？”

“我带了一杯酸奶，但是我担心坚持不到晚饭。我经常是晚饭的时候感觉很饿，然后把中午没吃的这一顿又给补回来了。”许魏洲戴着他的金边眼镜，他明亮的眼睛充满笑意。他说起他家做饭的保姆：“让她做清蒸鱼，她直接放水里煮熟了。”孙佩佩跟着许魏洲一起大笑起来。

这时，马雪燕正好经过孙佩佩的办公桌，孙佩佩叫住她说：“老板正和我说呢，他托你带块点心回来给他当午餐。”“你现在去吃饭？带一块就行，谢谢了。”许魏洲说完便离开了。

马雪燕目送着许魏洲的背影，她感激地冲孙佩佩眨眨眼说：“一起去吃饭？”“好啊，一起去。”孙佩佩笑盈盈地答应。

“你问他了？”马雪燕问孙佩佩。

“刚说到你要去吃饭了，他就说要托你带点心给他。然后你就来了，我其他的话都没有说呢。”孙佩佩顿了一下，她觉得自己应该再说点什么。“他直接说让你带点心，看来是心有所属。”说完这句话，她开始观察马雪燕的反应。“我去拿点心，要不然就忘记了。”便起身去拿点心了。

孙佩佩心想：“我做错了什么事么？是她自己太蠢了，还是我正在扮演丑恶的角色？”她摇摇头，她觉得她的话让马雪燕开心了，她就没有做错事。

“和您说个事。”孙佩佩看了一眼许魏洲。“说，什么事。”孙佩佩没吱声，任凭空气静止了几秒。许魏洲抬头看见孙佩佩严肃的脸，他突然觉得这个机智聪明的小姑娘有隐藏的秘密。“让我猜猜，是又模仿了我的签名么？”“没有，是其他事。”孙佩佩还是没勇气开口问。

“下班一起去吃饭，你告诉我发生了什么事。”许魏洲说完拿起电话，他没急着拨号码，他看着孙佩佩。“行，那晚上说。”孙佩佩突然间展开了笑脸，她充满诡计地对许魏洲说：“是天大的事。”转身出了许魏洲的办公室。

出了许魏洲的办公室，孙佩佩去找灵巧。她开门见山：“我决定今天开口问清楚这事儿。”“明明没有这事儿，你非得揽过来。如果许魏洲说没有的事，你怎么告诉马雪燕。”灵巧斜眼看着孙佩佩。

“总要有个了结。要不然，以后许魏洲让你给他带点心回来，你怎么面对马雪燕？”没等灵巧接话，她继续说：“我晚上约了许魏洲吃饭。”“他答应你了？”“哎呀，不对。是我说有事情和他讲，他就约了我去吃饭。我答应他了！”说完这句话，孙佩佩假装很忙的样子急火火地走开了。

她想都不用想就知道灵巧听见她的话之后，会有多想踩死她的心。

待续……