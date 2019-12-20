怀念乡谊窗友张其本学长(二首)

(著名妇产科医生、教授、合肥市妇幼保健院院长逝世21周年祭）

文/ 叟声

一

75年前笈一黉，朝亁夕惕矻研诵；(1)

君志救死扶伤术，勤学苦练回春功；(2)

名师传授学有成，畄校执教绩轶伦。

荷角初露鸣惊人，一妇腹鼓如洪钟；

形销骨瘦淹一息，確诊患卵巣囊肿；

手到瘤除105斤重, 媒体报导引轰动。(3)

承命创建妇健院，精治顽症解妇痛；(4)

摘除肿瘤数千例，手术个个皆成功；

名摛遐迩“神刀张”,总理接见蒙殊荣。(5)

逊志时敏精研求，鸿篇专著声誉隆；

三项科研补空白，十大成果优奖评。

首届国际妇科会，世界名家汇交融；

荣膺代表赴东京，日皇亲临款迎送。

台大校庆特邀访，交流学术促一统。

仁术济世求必应，下乡义诊恤病穷；

毕生精力瘁医教，师表懿行众哿颂；(6)

全心全意为人群，医德医风仰景崇。

二

忆昔弦诵聚一堂，骊歌一唱各西东；

沪刚解放喜邂逢，君应号召支边穷；

同奔內地奋征程，窗谊同志情深浓。(7)

自辞知交来加国，暌隔重洋疏雁鸿；(8)

春树暮云时縈念，往事历历心潮涌；

豈料一别竟永诀，怅望云天怆悲恸。(9)

天上人间魂飞苦，九泉路迥心电通；

夜阑寒月照无眠，悼诗一篇遥奠兄；

祈君有知来入梦，夜雨对床倾离衷。(10)

［注释］

(1)笈jí—书箱。黉hóng—学校。笈一黉—指同在一个学校(中央大学)研读。

(2)指读医学院。

(3)在1950年代，当时皖北刚解放不久，医院设备很简陋，开如此大的肿瘤是要有高超的医术和胆识。作为年青的医生主刀切除巨大肿瘤成功，报导为之轰动。

(4)承创妇健院—奉当时省委之命,筹创合肥市妇幼保健医院並任院长。

(5)总理—周恩来总理。

(6)哿gě—赞许。

(7)指偕同支援内地到皖北。

(8)1996年我去加拿大探亲向他辞行。他于1998年12月7日病故，30日开追悼会致挽联一幅：“铮骨丹心、妙手回春、医德懿行昭日月；博学专精、献身医教、鸿文师表范千秋。”

(9)怆恸—悲伤痛哭。

(10)夜雨对床—指亲友久别相聚，倾心交谈。借自白居易《雨中招张司业宿》诗：“能来同宿否？听雨对床眠”。