悼念乡谊窗友程志新学长 (巳故台湾能源航运公司董事长逝世25年祭）

文 / 叟声

志新学长，幼承庭训，

知礼明义，世泽德风。

少年睿智，思敏过人，

荷角初露，出类旁通。

峥嵘岁月，负笈中大，

钻研化工，

多才多艺，文理兼工。

时值国难，不畏強凶，

团结同学，

演剧歌唱，喚醒民气，

隐蔽抗争，敌忾仇同。

四年寒窗，卧薪尝胆，

朝乾夕惕(1),成绩卓群。

学成破壁，奔赴玉门，

献身石油，学以致用。

荒漠寒穹，朝齑暮盐(2),

奉献青春，矢志不动。

抗战胜利，建设宝岛，

开发能源，

勤奋耕耘，精心辟划，

屡建奇功。

迨至晚年，老当益壮，

余热生辉，

夕阳更红，创业航运，

烈烈轰轰。

新型油轮，电脑操纵，

远驰中东，油路开通。

信誉卓著，业务日隆，

堪与欧美，

决一雌雄，为国争光，

荣获殊勋。

半世以还，海峡堑隔，

辞根秋蓬，音訊罔通。

昔日青丝，今成皤翁，

綣怀故土，

乡思日浓，毅然倡议，

组团来访，

不避风云，雪泥鸿爪，

觅跡寻踪。

两岸窗友，团聚母校，

敦睦亲情，

乡音沟通，频相交往，

力促三通。

更捐巨资，建馆兴黉，

作育英才，

敷扬文教，实际行动，

无私奉献，

报国丹心，贯徹始终。

君之为人，尊老爱幼，

孝悌仁勇，敬业乐群。

严以律已，待人宽容，

豁达大度，

勇挑大樑，办事果断，

严细作风。

奖掖青年，敢攀高峰，

人尽其才，才尽其用。

言信行果，克抵于成。

热心公益，不计利功。

劭德懿行，霁月光风，

怀瑾握瑜(3),万人景崇。

寒去春回，冰雪渐溶，

冠蓋相望，架桥抪虹。

正期雄才大展，

奈何天不假年，

溘然驾鹤御风。

悪耗传来，心碎肠断，

痛失同窗益友，

不禁涕泪滂沱。

谨维挽联一幅：

“创业兴黉（4），博学壮志，团结海峡窗友，无私奉献，

仰高风作楷模；

捐馆赠楼（5），作育英才，

激励两岸学子，同心报国，

化悲痛为力量！”

铭誌哀忱，遥向宝岛，

以奠懿魂。

［注释］

(1)朝乾夕惕——比喻终日勤勉谨慎，不敢懈怠。

(2)朝齑暮盐——早歺吃切碎的腌菜，晚上以盐下饭，形容饮食、生活极为清苦。

(3)霁月光风——比喻人品高尚，胸怀磊落宽广。怀瑾握瑜——比喻人品纯洁美善。

(4)创业——指创建台湾能源航运公司。

(5)捐馆赠楼——指向他家乡無锡市的一所江南大学捐建了一座科学馆,向母校南京大学(原中央大学,解放后更名南京大学)赠建“知行搂”(由程学长帶头发起后，由原中大“40-45”级全体校友共同捐建，但大头由程学长承担。楼厦举行落成典礼时程学长因工作繁重，积劳成疾，不幸于1995年2月2日因胃癌惡化逝世，享年72岁，未能参见盛会，无限遗憾。）

注：志新学长系曾任安大副校长程慧霞女士之胞兄。