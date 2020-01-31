悼念乡谊窗友程志新学长 (巳故台湾能源航运公司董事长逝世25年祭）
文 / 叟声
志新学长，幼承庭训，
知礼明义，世泽德风。
少年睿智，思敏过人，
荷角初露，出类旁通。
峥嵘岁月，负笈中大，
钻研化工，
多才多艺，文理兼工。
时值国难，不畏強凶，
团结同学，
演剧歌唱，喚醒民气，
隐蔽抗争，敌忾仇同。
四年寒窗，卧薪尝胆，
朝乾夕惕(1),成绩卓群。
学成破壁，奔赴玉门，
献身石油，学以致用。
荒漠寒穹，朝齑暮盐(2),
奉献青春，矢志不动。
抗战胜利，建设宝岛，
开发能源，
勤奋耕耘，精心辟划，
屡建奇功。
迨至晚年，老当益壮，
余热生辉，
夕阳更红，创业航运，
烈烈轰轰。
新型油轮，电脑操纵，
远驰中东，油路开通。
信誉卓著，业务日隆，
堪与欧美，
决一雌雄，为国争光，
荣获殊勋。
半世以还，海峡堑隔，
辞根秋蓬，音訊罔通。
昔日青丝，今成皤翁，
綣怀故土，
乡思日浓，毅然倡议，
组团来访，
不避风云，雪泥鸿爪，
觅跡寻踪。
两岸窗友，团聚母校，
敦睦亲情，
乡音沟通，频相交往，
力促三通。
更捐巨资，建馆兴黉，
作育英才，
敷扬文教，实际行动，
无私奉献，
报国丹心，贯徹始终。
君之为人，尊老爱幼，
孝悌仁勇，敬业乐群。
严以律已，待人宽容，
豁达大度，
勇挑大樑，办事果断，
严细作风。
奖掖青年，敢攀高峰，
人尽其才，才尽其用。
言信行果，克抵于成。
热心公益，不计利功。
劭德懿行，霁月光风，
怀瑾握瑜(3),万人景崇。
寒去春回，冰雪渐溶，
冠蓋相望，架桥抪虹。
正期雄才大展，
奈何天不假年，
溘然驾鹤御风。
悪耗传来，心碎肠断，
痛失同窗益友，
不禁涕泪滂沱。
谨维挽联一幅：
“创业兴黉（4），博学壮志，团结海峡窗友，无私奉献，
仰高风作楷模；
捐馆赠楼（5），作育英才，
激励两岸学子，同心报国，
化悲痛为力量！”
铭誌哀忱，遥向宝岛，
以奠懿魂。
［注释］
(1)朝乾夕惕——比喻终日勤勉谨慎，不敢懈怠。
(2)朝齑暮盐——早歺吃切碎的腌菜，晚上以盐下饭，形容饮食、生活极为清苦。
(3)霁月光风——比喻人品高尚，胸怀磊落宽广。怀瑾握瑜——比喻人品纯洁美善。
(4)创业——指创建台湾能源航运公司。
(5)捐馆赠楼——指向他家乡無锡市的一所江南大学捐建了一座科学馆,向母校南京大学(原中央大学,解放后更名南京大学)赠建“知行搂”(由程学长帶头发起后，由原中大“40-45”级全体校友共同捐建，但大头由程学长承担。楼厦举行落成典礼时程学长因工作繁重，积劳成疾，不幸于1995年2月2日因胃癌惡化逝世，享年72岁，未能参见盛会，无限遗憾。）
注：志新学长系曾任安大副校长程慧霞女士之胞兄。