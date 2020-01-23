文 / 任轶凝

晚霞九万丈，耀我大中华。

流光溢彩入云，华灯亮千家。

五十六族同庆，春晚欢歌妙舞，喜迎春到达。

严寒正消散，春暖早开花。

旭日升，瑞雪融，兆年华。

四十年腾飞跃，昌盛祖国家。

长龙蜿蜒出海，嫦娥扶摇奔月，麒麟捷报发。

任凭风云变，东方景色佳！

[注]：在2018年岁末，我重读了毛主席的诗词《水调歌头•重上井冈山》，恰逢祖国喜庆改革开放四十周年，使我这个改革开放的受益者感慨万分，浮想联翩！

我出生时遇到三年自然灾害，上小学中学期间经历了文革十年动乱，在高中毕业时对自己的未来和国家的前景感到非常迷茫。好在恰逢此时，我们的党中央取得了粉碎“四人帮”的历史性胜利，从危难中挽救了党，挽救了中国。随着一九七八年中国开始实行对内改革、对外开放的政策，我们的国家才真正走上了强国之路，广大的中国人民终于盼到了祖国真正的春天！而我在因文革中断了十一年后七七年恢复高考时，迎来了能改变自己前途和命运的关键时刻，在一九七八年春天有幸成为文革结束后的第一批大学生。其后考研成功，我在毕业之后成为一名大学教师，为教育事业和祖国的发展壮大奉献了自己的最好年华。

我们的祖国从曾经的一穷二白，在改革开放四十年间，通过全党全国人民艰苦卓绝的努力奋斗，迎来了翻天覆地的变化，成为繁荣昌盛、国富民强、举世瞩目的富强之国！2018年祖国的港珠澳大桥建成，航空探测器嫦娥四号登月成功，以及华为自主研发的麒麟芯片问世，都使我为祖国感到欢欣鼓舞和无比骄傲！在这迎春之际，我用一首《水调歌头•迎新春》，来赞颂我们祖国改革开放四十年取得的辉煌成就，并祝福我们伟大祖国迎来又一个光明美好的中国年！