渥太华 / 叟声

聪颖丽质仰优生，明礼龆龄始诲谆。(1)

天才尚宜加勤奋，真璞琢磨方器成。

玲珑幼俶嬉文体，俐伶啟蒙广见闻。(2)

的标明确循诱导，小儿幼教是基本。

开智早伢思行敏，为家长举止范身。(3)

［注释］

(1)明礼龆龄始诲谆——意指从小就要教导培养孩子懂得礼貌、明白道理。

(2)这两句是说小孩自幼就开姶引导多做游戏。搞文娱体育活动,孩子就玲珑活泼。引导启发多见闻,则孩子就会变得聪明伶俐。

(3)举止范身——即一举一动都要做榜样。