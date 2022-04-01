渥太华 / 叟声
聪颖丽质仰优生，明礼龆龄始诲谆。(1)
天才尚宜加勤奋，真璞琢磨方器成。
玲珑幼俶嬉文体，俐伶啟蒙广见闻。(2)
的标明确循诱导，小儿幼教是基本。
开智早伢思行敏，为家长举止范身。(3)
［注释］
(1)明礼龆龄始诲谆——意指从小就要教导培养孩子懂得礼貌、明白道理。
(2)这两句是说小孩自幼就开姶引导多做游戏。搞文娱体育活动,孩子就玲珑活泼。引导启发多见闻,则孩子就会变得聪明伶俐。
(3)举止范身——即一举一动都要做榜样。
渥太华 / 叟声
聪颖丽质仰优生，明礼龆龄始诲谆。(1)
天才尚宜加勤奋，真璞琢磨方器成。
玲珑幼俶嬉文体，俐伶啟蒙广见闻。(2)
的标明确循诱导，小儿幼教是基本。
开智早伢思行敏，为家长举止范身。(3)
［注释］
(1)明礼龆龄始诲谆——意指从小就要教导培养孩子懂得礼貌、明白道理。
(2)这两句是说小孩自幼就开姶引导多做游戏。搞文娱体育活动,孩子就玲珑活泼。引导启发多见闻,则孩子就会变得聪明伶俐。
(3)举止范身——即一举一动都要做榜样。
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