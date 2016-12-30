《花两个小时和员工喝咖啡》 作者：流念珠

曾任惠普全球副总裁的孙振耀，他说在惠普担任中国区总裁时他每个月必干的一件事儿，就是花两个小时和员工喝咖啡。

朋友们问他：“为什么是找员工喝咖啡？又为什么是两个小时？”

原来，孙振耀刚进惠普时，就发现常有上司找他吃饭，且是一对一模式。第一次被邀时，他很紧张，以为自己做错了什么事。可渐渐的，他就明白了。上司除了在工作上要求他以外，希望通过一对一的交流，增进彼此的了解。因此，他们在一起吃饭时从没有特定的主题，都是随意聊天。可就是通过一顿又一顿饭的沟通，上司下属的关系被慢慢拉近了。孙振耀的工作因此得以顺利展开，更加自信向上。

正因如此，孙振耀担任惠普中国区总裁后很舍得花时间和员工呆在一起。他每个月都会让助理去抽一、两次签，每次都找六、七名第一线员工，然后和他们一起喝咖啡。那时孙振耀每天都很忙，但每次只要是和员工一起喝咖啡，他一定和大家待够两个小时。

为什么一定要两个小时，不是更短或更长？

孙振耀是这样分析的：“员工第一次有机会见到总裁，一开始一定非常紧张。无论别人再怎么说‘孙振耀平易近人’，他们还是会紧张。所以，前面半个多小时的时间，我留给员工适应紧张、缓解紧张。接下来，我要引导他们谈话，主要是我问他们答。这个时候，他们还是比较被动的。这样子，差不多一个小时过去了。如果前面一个小时我做得好，那么在剩余的一个小时时间里，他们就会放开胆子，说说他们对公司的一些看法和建议。”

用喝咖啡的方式接近员工，并且喝够两小时，孙振耀其实是在遵循惠普之道—以人为本。因为一直保持和员工喝咖啡的习惯，他没有远离“战场”。他知道员工在想什么、关心什么，也就能更好地去管理他们了。