【加拿大肝脏基金会专栏】肝恩2016

肝脏疾病令人畏惧，而医学研究的进步，以及家人与社会的关爱，是战胜疾病的最有力的武器。愿以下三则2016年的故事，给你的心头带去一些暖意。

捐出肝脏，给陌生人以生命

在加拿大，每年有数百名患者望眼欲穿地等待一个合适的肝脏以继续生存。由于捐赠器官的急缺，一些患者的亲属成为活体供肝者，更有人，将自己的肝脏捐赠给并不相识者，安省京士顿的特立莎就是其中一位。

特立莎了解到自己的一位旧同事维恩罹患肝病，需要肝脏移植。而维恩的家人中没有人的肝脏匹配。特立莎打算捐赠自己的肝脏给维恩，但是经过检查，她的肝脏也不匹配。特立莎知道有很多儿童肝病患者也在等待合适的肝脏器官，于是自愿以匿名的方式，将自己20%的肝脏捐出给一位匹配的病童。她不知道病童的身份，但是她很高兴地从医生那里获悉，她捐赠的肝脏拯救了那位病童的生命。

肝病女童急换肝，快递公司免费专机送院

布鲁克琳是美国田纳西州的法里斯夫妇从中国领养的女儿。布鲁克琳出生时即患有先天性肝脏疾病—阿拉吉欧综合症。在两岁时，她出现了肝硬化及肝衰竭，急需换肝。法里斯夫妇在慈善机构的协助下筹集到手术费，并于2月份等到了好消息：匹配布鲁克琳的肝脏找到了，请尽快前往芝加哥接受肝脏移植。但是，因为暴风雪，民航班机延误。法里斯夫妇的朋友联系了货运公司联邦快递寻求帮助。联邦快递即刻出动免费专机，将布鲁克琳一家送到了芝加哥。2月25日，幸运的布鲁克琳顺利地完成了肝脏移植手术。

匿名捐肝者成为受肝者家庭一员

2015年双胞胎小姑娘平与福肝脏移植的故事被加拿大媒体广泛报道：京士顿维格纳夫妇自越南领养的双胞胎平平与福福患先天性肝病需要肝脏移植。维格纳捐赠的肝脏移植给了平平，而福福则于几个月后接受了一位匿名捐赠者的肝脏。

2016年初，维格纳夫妇通过一条匿名短信得知为福福捐肝者的名字叫克里斯。夫妇两人通过社交媒体脸书专页，找到了克立斯。这位年仅17岁的京士顿皇家军事学院的学生，看到媒体报道双胞胎姐妹寻求肝脏的新闻后，决定成为捐赠者。他瞒着父母与学校，经历了一系列匹配检查，并于2015年4月，在多伦多全科医院手术室里捐出了自己的一块肝脏。

现在，克立斯成了维格纳家庭里的一员，他不仅是平平与福福喜欢的“大哥哥”，更与维格纳夫妇一起成立了“希望的双胞胎”基金，希望在2016年内筹募25,000元加币，帮助越南的贫困儿童。

（图）肝脏捐赠者克里斯与双胞胎姐妹

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。