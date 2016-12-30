《人生需要除尘》 文 / 蒋波

智能手机使用时间长了，速度变慢，由于没有及时清理，内存变小，系统提示存储空间太小，拍照下载都要受到影响。于是，赶紧清理，清除没用的照片图片和音频视频，一圈下来，又能飞速运转、顺畅使用了。

手机需要清理，人生何尝不是如此呢？漫漫人生路，悲欢离合，喜怒哀乐，我们的心情常常受到影响。工作上不顺了，我们感到压抑沮丧，家人或自己身体不好了，我们担惊受怕，忐忑不安，郁闷而纠结，阴霾的天气里，我们感觉沉闷，渴望见到阳光。朋友同事或身边的人乔迁升职或买车了，我们的心理会不平衡，羡慕嫉妒，攀比的心在不断膨胀，人都有欲望，我们的希望或愿望达不到就会感到心里难受，落寞颓废，甚至自怨自艾，怨天尤人，叹息命运的不公、道路的坎坷。殊不知，人生需要奋斗与努力，需要端正心态，积极进取，才会赢得自己想要的一切。人生的旅途中，需要我们静下心来，为心灵除尘，除去仕途名利、功名利禄的尘土，还原本真。一如从繁华喧嚣的闹市来到宁静质朴的乡村，淡泊宁志，返璞归真，剥落虚荣、攀比、算计等等不良的心态，洗涤浸染尘埃的一颗心，让它变得澄明通透，豁达纯真，你会感觉豁然开朗，超然淡然，一身轻松。人生路上，需要在一个个驿站停下来，卸掉不良的心理包袱，梳理心绪，为身体、为心灵及时除尘，你会找到一个全新的、不一样的自己。

两情相悦的两个人牵手走入婚姻的殿堂，从昔日的花前月下、卿卿我我到今朝的柴米油盐、烟火生活，当浪漫归于现实，每个人的性格习惯缺点都会暴露无疑，所以很多人认为婚姻是围城，也惊讶对方的巨大变化。曾经说话慢声细气、羞涩腼腆的她怎么学会了河东狮吼或喋喋不休，曾经温柔体贴、随叫随到的他怎么变得不耐烦、不在乎自己的感受，变了，一切都变了，日子俗不可耐，单调乏味，再没有乐趣可言。两个人的话少了，交流少了，争吵多了，被红尘俗事沾染的心不再纯净如初。如果这样，就要给婚姻除尘了，除去彼此的不愉快，制造一点小惊喜。为对方精心挑选一个小礼物，嘘寒问暖呵护对方，顾及对方的感受，或抽出时间去旅游，重新找回恋爱时的甜蜜。茫茫人海，走到一起不容易，尽量缩小他的缺点，增大他的优点，忘记矛盾，多想想他的好处，心情好了，感觉也会美好起来。为婚姻除尘，才能长久和牢固。

人生路上，脚步匆匆，适时歇一歇，为心灵、为婚姻除尘吧。不要像手机，只知道用，不去清理，垃圾越来越多，真的动不了了，可以一键还原，可以刷机，但是我们的人生是一次单程的旅行，除尘，要随时随地才行。