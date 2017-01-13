《别惦记它》 文/龚德位

前些天，母亲打电话给我说父亲头昏不适。

我从乡下把父亲接到城里，托朋友找到市里一位非常有名的脑神经科老专家给父亲看病，让母亲心里也踏实。去到医院做了一些脑部检查和验血后，老专家笑着对父亲说：“老伙计，就是血脂高了一点点，饮食吃清淡一点，忘了它，没事的！”

母亲在一旁听了还是不放心，一边比划一边继续说父亲平时的症状。老专家一脸慈祥，仍耐心地解释道：“每个人可能都不是百分之百的正常，偶尔出现一点小波动很正常，注意饮食和休息，很多时候靠时间就可以治愈了。”老专家轻描淡写的背后好似在告诉我们在场的每一位，这样的情况太正常了，没有必要总是去惦记着它，总去提起它。母亲见老专家解释得非常细致，顿时就放松了许多，往日的担忧一扫而光，嘴里连声道谢。

母亲的反应，我在一旁看得很清楚，母亲总是念叨这，担心那。因为深爱着父亲，父亲身体的每一点不适都让她担惊受怕。

在我们的生活中，这样的例子细想其实还有很多。曾记得在小学课本里读到著名作家林清玄的文章《桃花心木》，文章记叙了他在乡下住时有人在他家出租出去的空地上栽种桃花心木苗，他发现栽种的人给树苗浇水并没有规律，有时隔三天，有时隔五天，有时十几天才来一次；浇水的量也不一定，有时浇得多，有时浇得少。

起初，他以为这些人太懒了，后来种树的人语重心长地告诉他：“如果我每天都来浇水，每天定时浇一定的量，树苗就会养成依赖的心，根就会浮在地表上，无法深入地下。”是的，你太在乎这事了，其结果往往事与愿违。

生活中有太多的事情需要我们时时刻刻去关注它，并为之而努力奋斗。但有些事情，我们不妨“忘”了它，别“惦记”它，让它静静地待时光去愈合它，安抚它。

这是一种面对生活的人生态度，更是一种难得的人生智慧！