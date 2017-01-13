【加拿大肝脏基金会专栏】肝愿2017

“每逢佳节胖三斤”的假期结束了，全新的2017年开始了。对于新的一年，你一定许下了不少美好的愿望；你知道你的“小心肝”对你这位“主人”有愿望吗？这里有一张清单，如果你能满足它的愿望，它会更好地照顾你的健康。

愿主人你远离我的“敌人”

◆ 避免服用不必要的药物—过多的化学物会伤害到我哦。

◆ 除非医生建议，不要将药物混合服用—药物混合可能产生一些有毒物质，令我很受伤！

◆ 毒品对我的伤害很大，将令我产生永久性伤疤。

◆ 请不要将我浸溺在啤酒、烈酒或者红酒中—如果你真的喜欢喝酒，每天最多喝两三杯好不好？

◆ 千万别吃药又喝酒，那相当于对我的“谋杀”。

◆ 使用喷雾式清洁剂时要小心。我要帮你排解吸入体内的毒素。所以如果你要做大扫除的话，请保持房间的通风顺畅，或者戴上口罩减少化学物进入体内的可能。

◆ 你使用的杀虫喷雾、喷漆及所有的化学喷剂都会伤害到我。你一定要小心你所吸入体内的东西。

◆ 你也要小心你的皮肤可能接触的东西。那些你用于树从或者灌木上的除虫剂可能会穿透你的皮肤、进入体内伤害到我。你要记得，那些除虫剂可是很厉害的化学物质。

愿主人你吃健康的食物

因为所有你吃进肚子里的东西都要我来处理，你吃得健康，我才能健康，你才能健康！

◆ 吃营养均衡且足够的食物。加拿大食品指南教你如何吃得健康。如果四大类食物（肉类、谷物类、果蔬类及蛋奶类）你都喜欢，那么你应该可以获取所需的营养。

◆ 减少你和家人食用的油炸类与肥腻食品。医生们都相信，如果避免高糖及高胆固醇的食物，患上胆囊类疾病（包括与肝脏疾病相关的胆结石）的风险会降低。

◆ 减少烟熏类与腌制类食品。在加盐前先试味。或者在煮食时利用替代调味料如柠檬汁、葱、醋、蒜、胡椒、芥末、香草等。

◆ 多吃高纤维食品，比如新鲜水果与蔬菜，全谷物面包、米饭与麦片。高纤维类的食物对我的健康特别有益。

◆ 美味的甜点、零食与饮料富含甜味剂，因此热量很高。为什么你不吃个水果当零食呢？

◆ 将体重保持在理想范围内。研究者们已经证明脂胖与胆囊类疾病有关联。

◆ 如果你节食减重，确保你仍然摄取令身体和我正常运作所需要的维生素与矿物质。

◆ 经常运动，如每周两到三天，也有助于我的健康。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。