【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品——茶

茶的保健功能

◆ 防癌抗癌：绿茶所含的成分茶多酚及咖啡碱所产生的综合作用，具备提高人体免疫能力和抗癌的功效，对消化系统癌症有抑制的功效，而且对皮肤及肺、肝脏癌也有抑制作用。

◆ 延年益寿：对人体的抗衰老作用主要体现在若干有效的化学成分和多种维生素的协调作用上，尤其是茶多酚、咖啡碱、维生素C、芳香物、脂多糖等，能增强人体心肌活动和血管的弹性，抑制动脉硬化，减少高血压和冠心病的发病率，增强免疫力，从而抗衰老，使人获得长寿。

科学饮茶

◆ 因人施茶：根据不同体质、年龄以及工作性质、生活环境，选择不同种类的茶叶，采用不同方式饮用。从体质方面看，寒凉体质者饮用红茶较好，偏热体质者饮用绿茶较好。更年期女性以喝花茶为宜。

◆ 泡茶方法：

泡茶时每次茶叶用量、茶叶种类、茶具大小根据消费者的饮用习惯而定。对于各种芽叶细嫩的名茶，不能用100度的沸水冲泡，一般以水烧开后再冷却至80度左右为宜，这样泡出的茶汤一定嫩绿明亮，滋味鲜爽。泡饮各种花茶、红茶和中、低档绿茶，则要用100度的沸水冲泡，如水温低，则渗透性差，茶味淡薄。泡茶顺序：烫壶，温杯，置茶，高冲，刮沫，低斟，闻香，品饮。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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