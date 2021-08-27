在渥太华买房，除了坐北朝南，房屋的朝向该如何选择才是最优的？

对于大部分中国人——购房的新移民，总会发现加拿大房子哪个朝向都有，很难做选择。如果在国内买房，毫无疑问，坐北朝南是大多数人的第一选择。但是加拿大各个朝向都有它的道理，那么首次购房者该如何选择呢？今天，于军、孙维团队就给大家一些小建议：

独立屋

在加拿大，房子分很多种类型，而独立屋就有点像国内的别墅，选择这种房子，大多数本地人都喜欢坐西朝东。因为这些房子都有一个特点，就是车库大多是建在正门。而东西朝向的房子，特别是后花园朝西的房子，可以让他们享受到舒适的日光浴。

不过就国人而言，大都不喜欢向西的房子，但不得不说，加拿大冬季较为漫长，向西的房子在午后仍然可以享受到温暖的阳光。

联排屋

除了单边单位外，由于左右相连，只有两面采光，所以东西向的会优于南北向的。因为完全南北向的就只会有一面采光。在南北向里面，车库冲南的不如车库冲北的。

当然最好主卧室向南。因为晚上睡觉的温度直接决定了你冬天每个月的Gas Bill。如果是单边单位(End Unit)，主要侧面朝南就再好不过了，这样就三面采光。

半独立屋

基本原理与联排屋相同，东西向的优于南北向的。在东西向的“双胞胎”里，最好挑空侧面（带窗的一面）向阳的。这样你的采光会比隔壁的邻居好很多！

共管公寓

这些房子主要还是看窗户的采光，一般来说主要窗户面朝南优于朝东，朝东优于朝西，朝西优于朝北。

房屋之间距离窄的独立房应选什么朝向？

即使是独立房，房屋间距较小，就采光而言，也就和联排屋没有太大区别，所以以上的原则不变。但是有一点要注意的：如果细心的人，仔细的观察一下这里同一条街上的独立房（当然是间距比较小的），大部分也像是一对一对而建的，意思是说有一边和旁边的间距会大一些，而另一边和旁边的间距会小一些。这是有原因的。选那个间距大一点的在南边的，其采光会更好一些。

房屋间距大的独立房应选什么朝向？

如果车库和房屋是分开的，而且不挡房屋的阳光。或者是老房子，像平房、后复式和侧复式的那种，车库在旁边或半地下，其影响不大。原则是主卧室，客厅或者是饭厅在采光面比较好。如果车库是和房子连在一起的，就又分为两种情况：①主卧室和大门或车库在同一边如果是较新的独立房，车库和大门就在房子的正前方，这样的房子选车库朝南或朝东会比较好。②主卧室和厨房或家庭室在同一边往往这样的布局是车库（大门）和主卧室、厨房或家庭室在相反的方向。那么选车库（大门）朝北或朝西会比较好。

于军、孙维友情提示：

每个人生活方式不同，喜好不同，有人怕冷，有人怕热。所以怎么选朝向，别人说的不重要，选择适合自己的房屋朝向才是最重要的。