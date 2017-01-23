【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品—茶

饮茶禁忌：

◆忌空腹饮茶。空腹饮茶会冲淡胃酸，抑制胃液分泌，引起心悸、头痛、胃部不适、眼花、肾虚、心烦、胃粘膜炎。

◆忌饭前后大量饮茶。饭前后20分钟左右不宜饮茶，若饮茶，会冲淡胃液，影响食物消化，茶中含有草酸，与食物中的铁质和蛋白质发生反应，影响人体对铁和蛋白质的吸收。

◆忌睡前饮茶。睡前2小时饮茶内会使精神兴奋，影响睡眠，甚至失眠。

◆忌多喝新茶。由于新茶存放时间短，含有较多的未经氧化的多酚类、醛类及醇类等物质，对人的胃肠黏膜有较强的刺激作用，易诱发胃病。

◆忌饮隔夜茶。饮茶以现泡现饮为好，茶水放久了，不仅会失去维生素等营养成分，而且易发馊变质，饮了易生病。

◆忌饮头道茶。因为现代茶叶在种植、加工、包装的过程中难免会受到农药、化肥、尘土等物质的污染。头道茶其实是洗茶的水。

◆忌饮用劣质茶或变质茶。变质的茶中含有大量对人体有害的物质和病菌。

◆忌喝冷茶。冷茶对身体有滞寒、聚痰的副作用，特别是对于体寒的女性来说，更不宜喝冷茶。

◆忌喝烫茶。太烫的茶水对人的咽喉、食道和胃刺激较强。如果长期喝太烫的茶水，可能引起这些器官的病变，胃壁较容易受损，易出现胃病的病症。

◆忌喝浓茶。浓茶含有较多咖啡因，茶碱多，易引起头痛、失眠、心跳过快。

◆忌冲泡次数过多。头开茶汤可含水浸出物总量的50%，二开茶汤含水浸出物总量的30%，三开茶汤则为10%，四开茶汤却只有1-3%，再多次冲泡就会使茶叶中的某些有害成分也被浸出，因为茶中的微量有害元素往往是在最后泡出的。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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