《醉品香茗看雪飞》 作者/李忠元

小城位于祖国的北方，冬天天寒地冻，动辄就飘下轻盈的雪花来。落雪的日子，我总喜欢抛开一切繁杂的乱事，躲在家里，立于窗前的圆桌旁，握一盏淡茶，放眼眺望窗外苍茫的雪景。

今年刚入冬，一片片雪花就如约而至，飘得分外轻盈。冬天是一扇紧闭的门，是一片片有灵性的雪花才把它开启的。有了这雪花的装点，冬天就有了灵性，寂寥的冬季才会增添些许生动。

立于窗前，望着窗前苍茫的雪景，我不由自主地想起张打油的《咏雪》—江上一笼统，井上黑窟窿，黄狗身上白，白狗身上肿。

今年的雪下得虽然都不是很大，但却接二连三，没有太久的间断，让我仿佛总是置身于雪的世界里。

望着眼前的雪景，看着雪地里三三两两嬉闹的孩子，我的思绪快速闪回，记忆一下子就切换到了童年。

小时候，冬天还真的是雪世界。冬天一到，朔风劲吹，鹅毛般的大雪就一场接着一场，下得铺天盖地。不一会儿工夫，房上、树上、田野里，到处是雪，白白的、软软的，就像被盖了一层厚厚的棉絮，童年的雪总是很大，有时一下就是好几天，下得满院子都是雪，没腰深的雪很常见，雪下到最大的时候，积雪的厚度差不多有一人高呢，堆个雪人那是易如反掌，清开四周无用的积雪，做一下简单的造型就好了。

那时候，我们经常于雪后跑到雪野去玩，经过几天的风蚀日晒，雪面结成一层厚厚的硬盖，走在上面并不会掉下去，但如果跑得过快，一时情急用力过猛的话，就极有可能踏破雪面，跌落到雪窟窿里，那爬出来就相当费力了。

有时候，我们会用铁锹挖开硬盖下面的积雪，做一个“窑洞”，藏在里面玩，这样就可以背风，减少严寒的侵袭。

那时候天气很冷，零下30摄氏度是常有的事，但再冷的天气，也无法捆绑我们这些欢蹦乱跳的农家孩子。那时候的孩子真的不怕冷，有的人家家里穷，孩子又太淘气，动不动就把穿的棉裤弄坏，变成“开裆裤”。但即便这样，他们还像个儿马蛋子一样在冰天雪地里疯狂，让我至今仍对他们的意志感到佩服。

当然，那时天冷，冻坏手脚还是常有的事，为了抵御严寒的侵袭，我们这些北方的穷孩子就得戴上棉手焖、狗皮帽，女孩子则要围上厚厚的线围脖。穿上这些防寒的衣帽，即便老天正在下雪呢，我们也会耐不住寂寞，跑出去在雪中玩乐了。

时光荏苒，岁月如梭。一晃，我不知不觉迈上少年的台阶，跳过青年的门槛，步入中年的殿堂，任时光偷偷溜走。

如今，多少年过去了，随着年龄的叠加，气候竟然也起了相当大的变化，冬天的雪不知道为什么突然没那么大了。同时，我们这些雪野里长大的孩子也逐渐告别了玩雪的游戏，和雪有了一定的距离。

年龄的增长带来了巨大的负面影响，小时候一天天盼着长大，长大后却对时光的飞逝而扼腕顿足。为了自我解脱，实现超脱物外的梦想，忘掉生活里的失意和烦忧，我们便选择了以酒作乐，以茶消遣。

酒后微醉，醉后品茗，心中的梦境丰盈而鲜活。

于是，我总是守望雪季，雪成了我这个年龄的男人心中最为美好的希冀。

盼望着，盼望着，冬天来，雪花飘了，内心的潮汐也就涌动起来了。

在落雪的日子，我习惯性地立于窗前，手捧一杯淡茶，成为家里的一道奇特的风景。

今天正是雪天，雪不大，却飘飘洒洒，漫天轻舞。久立窗前，我一面望着窗外的雪景，一面追怀逝去的美好往昔，仿佛自己回到了自己久违的童年，和童年的那些玩伴不期邂逅，重新玩一玩童年多姿多彩的游戏。