交通大学渥太华校友会二零一七年春节聚会通知

交通大学渥太华校友会二零一七年春节聚会：一月二十九日（大年初二），星期日，上午11:00。

诸位学长：

二零一七年春节交通大学渥太华校友会（上海，西安，北京，西南，新竹，上海第二医科大学，西安医科大学，上海-渥太华联合医学院）聚会如下：

时间：二零一七年一月二十九日（大年初二），星期日，上午11:00到下午3:00。

地点：671 River Road，Moncion’s Independent店。

聚会地点：Moncion’s Independent店二楼Community Room。

停车：商店免费停车场。

公交：94路或99路Riverview站。

搭车：如果需要搭车，请跟我们联系，我们会尽量安排。

活动：财神爷发红包

POTLUCK

校友互动

校友和孩子们才艺表演

集体照

幸运抽奖

请校友们带上自己的美食和大家分享。我们将会提供餐具和饮料等。

愿意文艺表演的校友和孩子请带上您的乐器。

敬请每一位校友贡献$5会员费（自备零钱）。

为了更好地统计参加的人数以便各种安排，请各位校友于一月二十二日之前发email到ganwy@yahoo.ca登记（请注明要参加的大人和孩子人数）。

此致，

交通大学渥太华校友会