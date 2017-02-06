《春联的温情》 文 / 王文咏

前几天，文联打电话通知我，让我为贫困家庭、孤寡空巢老人义务写春联。我是位书画爱好者，也是连续多年的“最美义工”，接到电话，我欣然应允。

家家户户春节时贴春联，成了一种历史悠久的传统习俗。可现在，贴春联的氛围与小时候相比大相径庭。

小时候，村里有个中学老师，每年春节都要为村民们写春联，我经常帮着牵纸或晾晒，跟在后面忙得不亦乐乎，热情高涨，心情喜悦。我的任务就是看着老师泼墨挥毫，在前方按着红纸，当他写完一到二个字，我就把红纸往自己面前拉一拉，直到一副春联写完。

每逢过年，好多人都买来红纸让老师帮忙写春联，我也习惯性地跟着“打下手”，一天下来，对自己所要做的事情已经炉火纯青。

那时的对联，内容很丰富。有报纸上选摘的，有广播里听到的，也有根据自己的愿望编写的……通俗易懂，读起来朗朗上口，看起来吉祥喜庆。类似“天增岁月人增寿”、“五谷丰登庆有余”这样的内容写的最多。

老师见我书法功底好，就试着让我写写。我拿起毛笔，很快，笔力遒劲的毛笔字，在我的手中一挥而就。没想到，我写的几幅春联还挺有模有样，很快就被村民们一抢而空。那时候，除了优异的学习成绩，为群众写春联也让我在村里小有名气。

有的村民赶着过来取对联，也会加入到帮忙的队伍。屋子里人来人往，热闹非凡。浓浓的年味，深深的乡情，洋溢在每个人的心田。

我家的春联当然是我亲自“操刀”，我精选自己喜欢的内容，在心中认真构思、布局。写完后，拿着墨汁未干的春联小心翼翼地摆放在打扫干净的地面上，一副一副地整排列齐。当我把这些春联贴到门上，很有成就感。红红的春联，和浓浓的年味连在一起，表达着家人对新年的希冀和祈福。

随着年龄的增长，过年的意识没有小时候那么强烈，在街头遇到卖春联的摊位，也只是短暂驻足。

现在的春节，自家门上贴的是买来的大红春联，印上了各种祥瑞、华丽的图案，做工精致，装帧豪华，可我总觉得少了许多内涵，少了许多温情。

这次，我能为老百姓亲手写春联，心里洋溢着一种幸福，我喜欢自己编写一些崇德向善、平安和谐、吉祥如意等内容的春联，寓意大家辞旧迎新的美好祝愿，也为即将到来的鸡年春节，营造出浓郁的喜庆气氛。

作者简介：

王文咏，中国国际文学艺术家协会会员，江苏省作协会员，山东省青年作家高研班成员，扬中市作协副主席。