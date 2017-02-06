【加拿大肝脏基金会专栏】到底有没有“健肝饮食”？

图片：玛格博士正准备色彩丰富的健康食品

你的肝脏有绝佳理由在乎你吃什麽。这个关键的器官集发电厂丶生产车间以及环境保护机构的功能於一体。但是，它进行这无数项工作的效率有多高，完全取决於你。想像你每天食用的食物和饮料是原材料，然後肝脏将这些食物分解并加工成身体运作所需要的产品。肝脏工厂制造的一些产品（例如某些蛋白质）帮助身体抵抗感染，让血液凝结，并将氧气输送到其他器官。肝脏还帮助管理葡萄糖水平（你的能量所需），储存重要的维生素和矿物质（如维生素D和铁），令身体在两餐之间仍然有营养供应。

如果你希望你的肝脏生产优质的产品，并且有效运作，你必须提供优质原料的稳定供应。那麽，如果你想有一个“健肝饮食”，应该怎麽做？

“对肝脏健康有益的饮食将包括所有四大类（谷物丶乳制品丶肉类和替代品丶水果和蔬菜）的食物，要有足够的种类，以确保满足身体的营养所需，”加拿大肝脏基金会全国教育咨询委员会主席丶阿尔伯塔大学临床营养学博士玛格（Dr.Diana Mager）解释： “这意味着新鲜的水果和蔬菜丶瘦肉丶一系列坚果和种子类丶全谷物和低脂乳制品。品种越多越好。”

健康食物有助你的肝脏保持最佳性能，而不健康的食物可以使你的肝脏运作困难，甚至可能以非酒精性脂肪性肝病的形式，造成对肝脏的长期损害。

“加工的快餐和含糖饮料是脂肪肝病的罪魁祸首。” 玛格博士指出，“特别是如果一个人已经超重或肥胖，其肝脏处理大量的此类食物会更加困难。当一个人吃太多的脂肪和糖时，过量的糖份将在肝脏中转化为脂肪。这种脂肪积累可导致脂肪肝病或令已存在的脂肪肝恶化。”

“当肝脏有病时，是它最需要健康食物的时候，” 玛格博士解释： “健康的饮食可以供给它所需的营养素和抗氧化剂，提升其功能。最好的方法是多吃营养丰富的食品。换句话说，质量重要过数量。就像我们建议健康者一样，我们建议肝病患者尽量食用新鲜水果和蔬菜丶全谷物和富含蛋白质的肉类丶肉类替代品或乳制品。营养师可以提供建议，告诉你如何从你能吃的食物中获取最高的营养价值。”

想了解如何选择对肝脏有益的食物，请浏览www.liver.ca 下载《肝脏健康购物指南》。如想咨询有关肝脏方面的问题，可致电加拿大肝脏基金会热线1-800-5635483。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。