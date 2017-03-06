《春雨淋湿家园》 作者：周火雄

夜晚听到窗户细说细话。它时而真切，时而模糊，时而在耳际，时而又离得遥远。渐渐的，我听到了树叶的窣窣声，接着便是哗哗的流淌—雨水奔跑着走过屋檐的声息，啊，似乎还捎带深深的喘息。梦里，我感到了寒冷。瑟缩成一团，深深地，深深地陷落梦的眠床，不能自已……

早晨。雨水还在尽兴地流淌。透过朦胧的窗纱，我看到屋檐的水线的垂落，哗哗哗，哗哗哗，它们干净利落，不带丝毫的犹豫。

春雨，像个调皮的孩子，哈地一声笑，在不经意间降临家园，嗵地丢下一颗石子，惹得临河顾影的人一身湿。

空气格外清新。打起雨伞走在街头，我感到了湿润，感到了干净和舒适。昨夜的关于雾霾，关于鞭炮，关于环境的话题统统九霄云外。

春雨真好。

一夜风雨，洗净浮尘。街道的尘垢没有了，污浊的空气变得清新。这时候，雨水依然在鼓劲，依然在发力。一匹狗意兴很好地奔走在街头，一身好毛发全然湿透。似乎不胜其扰，它站在路边，拱起腰身，用力一摔，逼得雨水急射，湿漉漉的毛发紧贴在身上，胖乎乎的身子立即瘦了一圈。

春雨飘着，成丝成缕，打在矮檐的墙上，打在绛色阶石上，让湿漉霸占一带空间。

渐渐的，街道上有了杂沓的脚步。雨伞是春雨中最美的风景。我曾经在雨中的巷道观察绽放的雨伞，它们像花儿一样，毫无保留地开放，或花花绿绿，或深紫浅白，或透明妩媚。在人迹渐稀的早晨或黄昏，一个人安静地走过雨巷，听落寞的脚步从巷道的这头响到那头，那是诗意的回旋和激荡。爬墙虎从雨水中探出头来，伸出新嫩的触须，微微一笑，半面墙壁更绿了。春雨拓宽了想象。许多年以来，许多年以后，你会记起那样的早晨和黄昏，记住那样的时刻，那样的场景，以致心生感动，无以释怀。

雨伞的世界五彩纷呈。

也有俩人共用一把伞的，这就让观者有了许多想头，譬如一幅青春的画，一个温暖的洋溢着温情的屋顶。谁家的小孩，哈哈笑着在湿的街道上跑，撒一路孟浪。小家伙怕是生平第一回见到这样好玩的场景，急切地要挣脱母亲的怀抱。

细雨乱纷纷地打在墙上，也打湿了我的脸。寂寂的，就想起春雨的许多好处。疲累中的魂灵是该有双柔手拍打才得安稳的。春雨润过的早晨这般的新鲜，带着乳香的孩子似的叫人怜爱，忍不住想伸手抚一抚，却又深怕抚痛了，不敢稍用些力，连呼吸吐纳都调适到了最低限度：谁能担保呼吸得重了不会随气息跑走呢。

翻开上下五千年，厚厚的册页写满唐诗宋词，写满湿淋淋的春雨诗章。君不见王维手上的毛笔滴沥着墨水。站在雨里，诗人一脸豪兴。挥舞着大手，他对朋友说：“云里帝城双凤阙，雨中春树万人家。”君不见李商隐孤独地徘徊在夜幕里，跌跌撞撞。面对黑暗，他发着幽叹：“红楼隔雨相望冷，珠箔飘灯独自归。远路应悲春晼晚，残宵犹得梦依稀……”

面对春雨，本土词人吕宇说：“去年桃树今犹在，雨洒枝梢，桠吐花苞，水过红尘洗旧袍。拈花佛手飘甘露，宿酒芭茅，探目新苗，又见春泥筑燕巢。”

春雨给了我们丰富的联想，沉重艰涩的生活因之凭添光彩。

“走在街道上，蕈般的伞，一支一支地撑起，似荷叶撑起圆滑的雨珠那般的安逸。灰朦朦的天际，望不透的景物，被盈耳的雨声，呼唤成朦胧的画……”这是台湾邓荣坤先生笔下的雨，虽然是秋雨。

喜欢在春雨中聆听梅花绽放的声息。春节后，正月里，竟然和吕宇、木棉跑到了蔡山江心寺。春雨寂寂落着，打在梅树上，打在光秃的枝干上，我听到梅苞在雨中裂开的清音。幽淡的梅香落满我的口袋。

鸟儿低低飞过天幕，江心寺的钟鼓送来一地吉祥……

在城镇的春日，落雨时，我常常把手掌张成一片绿叶，任雨水兀自流淌，滋润深深浅浅的叶脉。而心田里，纤陌青绿，希望的稼禾爬满田埂，好一片葱郁。

春雨打湿的家园，如竹笛中的江南，一地碧绿。