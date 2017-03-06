【加拿大肝脏基金会专栏】有关肝病，你可能不知道的10件事

肝病可能不期而至。没有人会预料它发生在自己身上。然而，你认识的某个人可能已经是那些被诊断出患有肝病的加拿大人之一。好消息是，许多肝脏疾病可以预防、治疗或在某些情况下甚至治愈—但是，及早诊断最关键。

三月是肝脏健康月。我们想借此机会，告诉您10项有关肝病的事实，希望您了解肝病的风险因素，约个时间与你的医生谈谈肝脏测试。

1、你可能出生时即有肝病，因病毒感染患上肝病，由你所吃的与喝的导致肝病，因为接触有毒物质发展至肝病，或者由不明原因受肝病所困。

2、肝病可以影响任何年龄阶段的任何人，从婴儿至长者。

3、你可能与肝病共同生活而全然不知，因为它可能没有症状。如果你有症状，可能是疲惫、恶心、小便深色或者黄疸（皮肤或者眼白呈黄色）。

4、肝硬化是指肝脏结疤，当任何形式的肝脏疾病发展至晚期时，肝脏就会因结疤而出现硬化。肝硬化不仅仅与酒精性肝病有关。

5、肝癌可能是很多肝脏疾病的最终阶段，它是目前加拿大增长最快的癌症之一。

6、当肝脏开始衰竭时，毒素会出现於大脑中，导致类似於失智症的情形。

7、目前加拿大肝脏移植的头号病因是丙型肝炎，但很快将被与肥胖和糖尿病密切相关的非酒精性脂肪肝病替代。

8、目前有疫苗可以预防甲型与乙型肝炎，但对丙型肝炎尚无疫苗。

9、严重肝病患者可能会出现流血或者瘀伤，因为受损的肝脏合成的可以帮助血液凝固的蛋白质减少。

10、肝脏移植并不是肝病的治愈方法。某些肝病可能攻击移植的肝脏。

值得警惕的统计数据显示，每4个加拿大人就有1个可能受到肝脏疾病的影响。他可能是任何人。他可能是你或着你关心的人。

请与我们一起对抗肝脏疾病。第一步是检视你自己的生活方式和活动。如果您想了解自己是否有及有哪些肝病风险，可以浏览我们的网站www.liver.ca/chinese，做一做“你的风险有哪些？”测试，你可能会惊讶於你所了解到的结果。如想了解更多有关肝病的资讯，可致电1-800-563-5483联系我们。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。