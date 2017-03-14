《怀念算盘》 作者：蒋波

去一家小商店购买物品，最后结账，发现一位中年妇女竟然使用一个小小的算盘结算，她手指灵活地拨弄算珠，随着那久违而熟悉的噼啪算盘声，我竟有点恍惚，关于算盘的点点滴滴记忆，瞬间袭上心头……

小时候抓周，有好吃的好玩的很多东西，而我偏偏抱着一个算盘不放手，人们说我长大了应该当会计。上学的时候，学到算盘，央求父母买了一个乌黑瓦亮的大算盘，仔仔细细在中间的位置刻上千和百，便于练习。可惜，并没有新鲜多长时间，便把算盘遗忘到某个角落了。中专学的是会计专业，老师发了每人一个小巧精致的算盘，因为喜欢，我珠算口诀记得最快。犹记得上自习的时候，同学们擦拭好自己的算盘，不一会儿，班级内便响起一片噼里啪啦敲打算盘的声音，因为热爱和勤奋，加之不断练习，在一次珠算比赛中，我获得班级第三的好成绩。我珠算又快又准，得到很多同学的钦佩。

毕业后，未能如愿成为一名会计，伴我三年的算盘也被我束之高阁，渐渐淡出我的世界。我用羡慕的目光看着单位、企业的会计，店铺的业主，他们不急不躁，手指上下翻飞拨打算盘，声音是那样清脆好听。后来，计算机、电脑的应用渐渐替代了算盘，那戴着眼镜拨弄算盘算账的老会计的形象越来越遥远，许多地方没有了算盘的踪影。直到多年以后，活泼好动的儿子不知从哪里找到我的算盘，不顾上面岁月的风尘，好奇地玩弄着，勾起我曾经的美好回忆。教儿子学着用算盘，只是几天他便失去了兴趣。

岁月如流，清脆的算盘声已然成为昨日的回忆，我的算盘，仍旧完好无损地放在抽屉里，只是它的主人很长时间没有来看它了，只能孤零零地躺着，无人理睬。看着用算盘算账的老板，我的眼神有点迷离，看到我诧异的样子，她笑着说：“看用算盘算账吃惊吧？我以前在商店是会计，习惯了，用了多半辈子算盘了，不舍得放下，而且，准确度你尽可以放心，算账的速度，还是不慢的！”看老板爱惜地抚摸着算珠，我的心顿时变得无比柔软。

回到家，找出冷淡多年的算盘，轻轻擦去上面的灰尘，拨打算珠，听着那熟悉悦耳的声音，回忆它伴我的青春岁月，算盘，能算很多数字，但是能算清我和你相伴、相离的日子吗？算盘，曾带给我一段美好的时光，现在虽然不用你了，但我以后会时时拿出你，拨打算珠，精打细算我的小日子，和你共度未来的快乐时光。