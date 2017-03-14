【加拿大肝脏基金会专栏】志愿者的故事：为生命而跑

将“为生命而跑”的创始者们带到一起的是他们对跑步的热爱，而令他们开始筹款募捐的是他们决意帮助他人的热情。

“在2014年，我们想要召集一个团队，不只是一起跑步，还可以鼓励他人加入，将跑步作为健康生活方式的一部分，”该组织的创始人之一Kaila So介绍：“我们参加的第一个活动是丰业银行半马拉松及5公里跑，这给了我们一个既跑步同时又帮助加拿大肝脏基金会的机会。”

该组织将加拿大肝脏基金会作为他们的慈善机构，因为几个成员都有亲近的人曾受到肝病的影响。Kaila的体验更深—她的父亲因为末期才诊断出来的肝癌而去世。

“父亲是一个了不起的人，他一生都在努力使世界变得更好，”Kaila说：“他与肝病共同生活多年而全然不知，等到诊断出来时，唯一的选择是进行肝脏移植。不幸的是，他的健康状况和年龄限制，使他无法进行移植，这对於我们全家是一个致命的打击。他於2001年去世。如果是在今天，医学科研的进步可能可以拯救他的生命。”

Kaila和她的夥伴们，Ariel Qute、Emily Lin、Penny Choi、Alfred Lai、Tiger Kuang和David On，希望帮助提高对肝病的关注，筹款资助研究和教育，帮助受肝脏疾病影响的家庭。

“我们相信，借助适当的资源，加拿大肝脏基金会有能力帮助病患及家属和研究人员。”Kaila说：“研究可以带来对疾病的早期干预、治疗甚至治愈。”

2015年，“为生命而跑”在卑诗省里士满举办了他们自己的5公里跑步赛，吸引了250位参与者，筹集了2万加元。他们举办的不仅是跑步活动，还包括非跑步活动，以提高组织的认知度，将影响扩展到未能参与跑步活动的人群。2016年，“为生命而跑”在当地的高尔夫俱乐部举办了一项慈善活动，提供现场拍卖和无声拍卖、现场音乐会和美食品尝，共筹集了21,800美元，令他们三年的筹款总额超过60,000美元。

“我们为所取得的成就而自豪，并希望继续我们的慈善活动，”Kaila说：“我们的目标是鼓励人们参与跑步与公益，帮助肝病患者。”

如果你也想为加拿大肝脏基金会举办活动，可以联系我们：1-800-563-5483。

图片：“你生命而跑”联合主席Ariel Qute（左二）和Penny Choi（右二）在慈善晚宴上将捐款呈於加拿大肝脏基金会卑诗分会主席Dr. Francis Ho.

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。