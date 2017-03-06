【于军孙维地产专栏第九十期】渥太华冬季房子的养护

今天和大家谈谈冬季房子的养护问题，对于一个个小小的房子，却有很大的学问。悉心呵护，你要比从前花更多的功夫，做更多的工作，才会住得舒服自在。

冬天来了，在这里和你一起走入房子里，我们一起来做做入冬前的保养，让你的小家安心过冬。

●首先就是暖风炉。加拿大的冬季漫长而寒冷，至少半年时间暖气炉要开着。入冬前最好找专业人员做一次检查，以免下雪天暖炉忽然不工作。暖气炉的过滤板(Furnace Filter)最好每3个月换一次，新房屋至少半年也要更换过滤板。如果是自己动手，要注意先将暖炉电源关掉，再更换过滤板。如果家中装有热气回收通风系统 (HRV)，最好每两个月检查一次过滤网，并且每个月清洁一次抽油烟机的过滤网；如果家中有加湿器，每个冬天最好检查二至三次。

●其次是加湿器。这是大家都很容易忽略的部分。住house的人都知道暖炉过滤网要定期更换，但很少有人会换中央加湿器的滤网。其实，中央加湿器就如同人的肺，过滤出干净湿润的空气；而发霉的加湿器，就像是房屋患了「肺癌」。试想家人吸入的空气是由发霉的滤网传出，长期下来有可能形成呼吸道感染。

●第三，你要仔细检查室内和室外的排器口(进气、出气和强迫通气口)，确保其没有被积雪或碎物档住，并且档板是关闭的；每次降雪后，最好检查室外的排气口和煤气表，确保没有被雪覆盖。最好是请专业的清洁公司，将所有的排风口的灰尘都吸干净，这样才能保证整个冬天你都会呼吸到干干净净的新鲜空气。

●第四，你要清理浴室的风扇叶片、冰箱底下或背后的线圈，还有烟雾探测器以及所有灭火器的指标，如有必要须充电或更换。为了冬季节能保暖，住户们会将房屋密封的格外严实。但是，如果一氧化碳(Carbon Monoxide)浓度超标，后果不堪设想。一氧化碳被称作「隐形杀手」，其无色无味很难被发现。房屋内的一氧化碳探测器要定期检查。如果探测器电力不足，会有红色小灯闪烁，提醒更换电池。进入冬季，住户最好每月都测试一次，看探测器是否管用。测试方法很简单，只要按下写着test的按钮，就能确认探测器是否需要更换。一般情况下，5至7年就需要换个新的测试器了。烟雾报警器也是一样。

●第五，检查壁炉。烧GAS的壁炉要检查它是否还可以打火，是否火花塞被堵塞住。很多人都会终年关闭壁炉，这样会导致再次打开壁炉开关的时候，发现已经无法打火。等到要卖房子的时候再去修理，花时间花精力花大价钱，不值得。另外，房龄高的老宅，有些仍用传统式壁炉。这类烧木材的壁炉内设通风口，如果今年冬天不打算使用壁炉，那么就要将通风口关闭严实，以防室内暖气流失。很多人不知道炉内还有一个用来通风的小门，将壁炉密封好，能节省不少能源。另外也要检查屋顶的烟囱是否有落叶，不然树叶从烟囱掉落，会有火灾隐患。

●第六，要检查室内或室外的灯具、电线、插头和插座，如插头破旧或者摸着发热，应立即更换。

●第七，仔细检查门窗上的积冰或者冷气渗透，如有漏气，可暂时用密封条或者去除性的嵌封剂封好，到春天再修理更换。经过一个夏天的风吹雨淋和阳光暴晒，窗户上的封条有些开始松动，甚至开始脱落，窗框间的缝隙也愈加明显。如果不想要更换整套窗户，可以购买一个叫做Window Insulator Kit的透明防风隔离层。相较于动辄几千元的全套更换费，这个维修包只需二三十元，处理窗户缝隙漏风不成问题。另外，如果玻璃窗的密封条脱落，可在Home Depot单独购买到像是牙膏一样挤压用的密封胶来重新密封，这样就不怕会白白浪费暖气。

●第八，仔细检查阁楼，确保它有正当的绝缘和通风，记下屋顶漏水的迹象、底部板子缝际或分开的迹象，并及时修理。检查阁楼是否霜冻积累和屋顶上是否有冰坝和冰柱，确保每根连接排气扇的管道有隔热处理和蒸气屏障层，并且通往室外。

●第九，检查地下室的地漏，保证地漏井里有水，如有必要，须加些水。

●第十，为减少热水罐沉积物和保持热水器的效率，参照用户水册清理储阀上储满水的盘子，确保热水管道有隔热处理效用，除非室外水龙头有防冻功能，否则须关闭室内水阀并清空水管。

●第十一，检查所有室内水龙头是否会漏水，需要及时修理，如果水管不怎么常用，打开自来水，让水池下水道注满水，随后清理水池、洗碗机、浴缸、淋浴间的下水道，并且打开和关闭水管的关闭阀以防管道收缩。

●第十二，夏季浇花打理庭院的室外用水管，冬季来临前要将水阀放水关紧，以免管道内的存水结冰胀裂水管，倒灌进地下室。这样的水阀通常有两个开关，分别在外墙和车库内。正确做法是先将室内水龙头关紧，打开室外开关排出水管内的积存水分。

融雪盐(Ice Salt)、雪铲(Snow Pusher)、汽车玻璃融雪剂(Windshield Washer)、除雪刷(Snow Brush)等，都是每户一定要有的冬季常用储备品。如果家中有铲雪机(Snow Thrower)是用汽油发动，还须存放一桶汽油以备不时之需。另外，落雪前最好检查雪铲是否破损，提前更换新雪铲，为雪天做准备。

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