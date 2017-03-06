《家庭秘制酱肘子》 文/十月 Canada

“嗨！有这么好看？”梅梅扭过头望了大成一眼，手里的活仍旧是没有停下。两只猪的后肘躺倒在案板上，沿着笔直的切口看进去，这应该是一只瘦猪的肘，除去粉红色的外围皮的部分，几乎看不到有肥硕硕的肉。

“抹的是什么？”大成。

“黄酱和海鲜酱。”梅梅。

生肘子的外围，梅梅先抹了一层黄酱，然后是一层海鲜酱，她说煮之前生着腌一小时，等味道入进去一些再开火。“花椒，大料，生姜，枸杞。”梅梅一边配调料一边念叨。“要放这么多东西进去？”大成。“料酒，冰糖，香叶，大葱，就这么多了。”梅梅。

“昨天我做了一个梦。”梅梅。

放下手中的活，梅梅打算趁着腌肉的功夫，说她的梦。大成没理会梅梅的开场白，觉得就是瞎聊天，闲言碎语的讨论那种。他由厨房挪出来，进客厅坐进沙发，开电视。梅梅站在厨房门口没跟着进客厅，她觉得有距离的时候说‘梦幻’更有可能帮助观察。

“我梦见小孙说约我见面，还让我带着儿子也去，然后我就真带着儿子去了。”梅梅说话之前，大成拿着手里的遥控，一个台一个台地换。当他听见梅梅说小孙，这时候他正好切换到38频道，电视里正播放一期娱乐节目，关于偷拍的。

电视台邀请了丈夫和妻子参加节目，前缀是妻子对丈夫有怀疑（出轨），就是单纯地怀疑。电视台的任务是调解，让妻子和丈夫通过调解，要么和好，要么解散。但丈夫有一点不知道的是，妻子授权电视台偷拍丈夫。

开播之前，妻子并不清楚电视台拍到了什么，她还是满怀希望地等待澄清误会。丈夫自然是更被蒙在鼓里，并且和妻子分别坐在不同的位置，左右分开，中间是主持人。

突然，屏幕开了，只听见主持人说：“这是斯蒂芬（丈夫）工作的一天，地点：健身房。场景里，斯蒂芬（健身教练）正在接待一位身着近乎三点式紧身衣的年轻女子，金发，胸挺，臀翘，腰细。女子貌似不小心，一个小踉跄抬手扶了一把斯蒂芬的胳膊肌肉，顺势捏了几下。

只见，斯蒂芬低头吻了女子的肩，脖子，手又跟着身体下滑，触及的部位肯定是妻子不想亲眼所见的。要说，主持人真是够狠：“斯蒂芬，停下，停下你的手。”他对着屏幕表情夸张地虚伪地喊着。

主持人定格了画面，妻子冲下台阶，冲到丈夫面前，一把将斯蒂芬击倒在地。旁观者有意思拉开妻子解困斯蒂芬，却又是力不从心那种，舍不得用大气力制止妻子的打姿。

“别说，我还真在梦里见到了小孙，你猜她和我说什么了？她说，她和你的儿子五岁了！”梅梅是一口气说完这个梦幻的。大成看着电视正起劲儿，但他还是答了一句话：“肘子要煮多久？”“开锅，小火，两个小时。”梅梅应声作答。

电视台的节目该如何收场，各方旁观群众正在积极讨论：有认为夫妻注定是解散的观点；有一小部分人质疑主持人：“其实他们本来没这么大仇。”也有几个不嫌碍事的，说：“只要生活过得去，哪怕头上沾点儿绿。”

“老婆……”至于大成是不是接了梅梅说梦的话茬儿，我就不交代了，各自去琢磨。不过他的这声老婆，注定了他即将在很快到来的某个时刻，尝到刚出锅的肘子。

“好吃！”

“今天不要吃，要在高汤里面腌两天，冰箱里风干一下。”梅梅。

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