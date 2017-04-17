《柳笛声里的乡愁》文 / 程连华

一个悠闲的上午，随手从书架上拿下几本书，静静地翻阅着。

“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。”读罢韩愈的《早春呈水部张十八员外》，让我忽然感到现在已是春天了。于是合上书本，准备到郊外去走走。

走到郊外才发现，昨夜下了一场春雨，地面上湿漉漉的，真可谓是：“好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。”

雨后的空气格外的清新，田野里一片碧绿，绿油油的麦苗正蓬勃地生长着，路旁的翠柳枝条绿中透着嫩黄，即将发芽。在春风的吹动下翩翩起舞。这时耳边传来几声“嘀嘀、嘀嘀……”的柳笛声，这声音是多么的熟悉。又把我带回那遥远的童年。

小时候，和小伙伴们一起吹着柳笛挖野菜的情景如同昨日。春天一到，我和小伙伴们便到村旁的柳树林里去做柳笛。每人总是做上一大把，有粗有细，有大有小，有长有短。吹出的声音有高有低，有粗有细，有刺耳的，有高昂的，有缠绵的。有的如老牛吼：“哞、哞、哞……”有的如小羊叫：“咩、咩、咩……”虽然不在调上，我们吹得依然快乐。我们比谁的柳笛吹的声音高，谁的柳笛吹得悦耳动听。我们吹着柳笛快乐地奔跑着，那时候，觉得柳笛是世界上最好的玩具，因为是自己做的，而且还能发出声音。

一晃几十年过去了，如今，已没有几人会做柳笛，小孩子也不去吹那样的东西，但我依然喜欢那小小的柳笛和怀念那柳笛声里的快乐童年，因为柳笛伴我度过了那青涩懵懂而又贫穷无知的年代。

听着悠扬的柳笛声，也给我带来淡淡的丝丝乡愁。