《采荠》 作者/晓理

周末起来，已是日上三竿。看太阳暖暖的，天蓝蓝的，便想到郊外去转转。

于是开车出城，沿着山前大道，一路寻找风景。路边的杨柳已在飘絮，迎春花、玉兰花、樱花、碧桃花，有的含苞待放，有的兀自盛开。西山渐近，遥遥望去，前方现出片白白的花海。因往年这个季节时常会来，晓得那是一片杏林。倏地想起，杏花儿盛开的时节，恰恰是采食荠菜的最好季节。

我对荠菜情有独钟。儿时的记忆里，那一株株顶着小铲子的白花，可不是饲喂猪鹅的杂草，而是接济口腹的重要食材，甚或令人垂涎的美味佳肴。那时老家沧州多为盐碱地，不适合农作物生长，倒是这种荠菜富有极其顽强的生命力。每年，随着杏花渐开，别的野菜大都还没有露头，荠菜便急不可待地冒出地皮，一夜春雨，催展枝叶，为田野献上一簇簇新绿，也为人们送来舌尖上的美味。人们背着筐、挎着篮、拎着包，去到田野，把荠菜挖回家，包饺子，蒸包子，做玉米菜团子，炒着吃，凉拌吃，各种吃法，把数千年沉淀的民间智慧发挥得淋漓尽致，把对生活的热望都揉搓进了那一团团嫩绿之中。夕阳西下，随着升起的袅袅炊烟，村子里溢满荠菜的清香。

长大后，书读得多了，对荠菜的了解，渐渐从原始的想吃，深刻为“益”和“美”，愈发地喜爱。

荠菜，又名护生草、地菜、地米菜、菱闸菜等。不仅营养价值很高，也具有很高的药用价值。具有和脾、利水、止血、明目的功效，常用于治疗产后出血、痢疾、水肿、肠炎、胃溃疡、感冒发热、目赤肿疼等症。这种植物，广泛分布于世界各地。几千年前，我们的先祖就已经发现了它的食用和药用价值，文人墨客还留下了许多精美的诗篇。《诗经》曰：“谁谓荼苦？其甘如荠。宴尔新昏，如兄如弟。”苏轼写道：“新春堦下笋芽生，厨里霜虀倒旧罂。时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹。”陆游则评价说：“荠糁芳甘妙绝伦，啜来恍若在峨岷。莼羹下豉知难敌，牛乳抨酥亦未珍。”

小时候采食荠菜，完全是为了裹腹。如今，在这个恰当的季节里采荠，却一来为了踏青，领略田园的秀美，二来为了品尝那自然、纯粹而又健康的清香。田间采荠，成为我春的必选。每到杏花绽放的时令，我都要去野地里寻访荠菜的芳踪。伴阵阵花香，披一缕朝阳，在薰薰微风里，轻踏着薄露，顾盼流离，采撷那天地灵气蕴育而生的嫩绿，尘世的一切烦忧，俱随着荠根的泥土，一股脑被甩掉了。

不觉中，那片杏林已近在眼前。我将车停靠路边，取出随车携带的布袋和小刀，大步迈向田野。低头间，一颗颗荠菜撞入眼帘。微风中，它锯齿状的叶片伸展着，向我这个老朋友伸出欢迎的手；它举着白花的茎杆轻摇着，仿佛对我说：“嗨，我在这里等你很久了！”我俯下身子，一个叶瓣一个叶瓣轻抚着……

采荠，我的春之约，我的春之乐！