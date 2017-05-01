《让暗示成为习惯，让习惯促进消费》 作者：流念珠

十九世纪初，美国一个名叫克劳德·C·霍普金斯的广告人偶然发现了一种带有薄荷味、泡沫丰富的的混合物。产品的生产者称之为“白速得”牙膏。霍普金斯坚信这种神奇的产品将轰动市场，就大量进货，预备出售。

为了策划出最佳的牙膏广告，霍普金斯翻尽牙科教材。终于，他找到了一则令他灵感迸发的关于牙菌斑的参考资料。

资料记载，无论人们吃什么东西或者牙刷得多勤，牙齿上都会自然形成一层如薄膜般的牙菌斑，也称垢膜。这层垢膜一直覆盖在人们的牙齿上，并不会给人造成困扰。但正因如此，人们才一直没有去关注它。霍普金斯觉得，可以好好利用这个垢膜做文章。

为此他打出了第一个广告：“只要用舌头舔舔你的牙齿，你就会感觉到一层垢膜。正是垢膜，令你的牙齿看起来颜色不佳并引起蛀牙。”在这则广告里，霍普金斯虽然没有提及“白速得”牙膏，却引得人们纷纷做出用舌头舔牙齿的举动，而当他们这么做并感觉到真的有一层垢膜时，就读懂了广告上的暗示：垢膜普遍存在，并且不容忽视。

在这样的前提下，霍普金斯迅速打出第二个广告：“你注意到了吗？你的周围有那么多人拥有洁白的牙齿和迷人的微笑。如果你也想毫无顾忌地笑，那么就让‘白速得’牙膏帮你赶走牙齿上的垢膜吧！”

果然，这则以微笑做为卖点的广告引起了人们的广泛注意，消费者开始争相购买“白速得”牙膏。霍普金斯见状就加大了宣传力度。没过多久，“白速得”牙膏就远销至中国、南非、巴西、德国等地。

依靠两则绝妙的广告，霍普金斯将白速得牙膏打造成为全球最畅销的产品之一。他的成功就在于，让广告暗示成为人们的习惯，而让人们的习惯促进牙膏消费。