《带雷大爷去钓鱼》 作者：张珠容

居住在澳大利亚布里斯本市的老人雷·约翰斯顿现年已经75岁，大家都习惯称他“雷大爷”。雷大爷最大的爱好是钓鱼和刷Facebook。前不久，雷大爷的钓友因病去世，他很失落，就突发奇想，要发个交钓友的帖子。

他编辑好了一条交友的内容，却因为不懂分类，把交钓友的帖子发到“二手钓具买卖”板块去了。结果，雷大爷就成了一个“商品”—商品名：雷·约翰斯顿；描述：我是个钓鱼爱好者。就在前一段时间，与我一起钓鱼的老伙伴离开了这个世界。我期望能有一个如我一般的钓鱼爱好者出现，每天陪我一起，扛着渔具，面朝大海；期望售卖价格：0澳元。帖子的后面，雷大爷还留下了自己的电话和地址。

在“二手钓具买卖”板块里，雷大爷这个“免费商品”可谓独树一帜，所以吸引来一大堆人的关注。网友们纷纷跑到雷大爷的Facebook去留言、给他打去电话。第一天，雷大爷共接到了29个电话，其中，有一个年轻人与雷大爷约好，周末一起去钓鱼。第二天，更多的电话打来了。打电话的这些人，基本都是陪雷大爷聊钓鱼话题，或者约他一起去钓鱼。第三天、第四天、第五天……雷大爷的电话越来越多，钓鱼邀约更是不在少数。

于是，一个自发的“陪钓队伍”组成了。大家给这队伍取了一个好听的名字，叫“带雷大爷去钓鱼”。每一天，都有一个网友兑现诺言，按照约定的时间来雷大爷家，然后陪他一起出去。网友来时都没空着手，他们给雷大爷带来了钓竿、鱼线、防晒霜、草帽等各种礼物。有个中年网友和雷大爷相处了一天，觉得不过瘾，希望第二天还能继续，可雷大爷只能抱歉地告诉他，自己的明天已经被约走了。资深钓友麦肯深深感受到了雷大爷对钓鱼的喜爱，于是上网发起一个众筹，希望筹到钱给大爷买更多更好的钓具，带他去更多的地方钓鱼。没想到，短短几天时间，他就筹到了近2000美元……

自从那天雷大爷发错帖，他的每天行程都排得满满的，充实而快乐。但自始至终，雷大爷也没弄明白为什么自己发的交友帖能得到那么热烈的回应。网友们也从没告诉过雷大爷他发错了帖。其实，雷大爷已经没有必要去一探究竟。一大堆钓友争着抢着要陪雷大爷去感受钓鱼的乐趣，雷大爷早已得到了他内心想要的。