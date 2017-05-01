《坐窗边的姑娘》（三） 文 / 十月 Canada

乔娜自然是注意到了，她在这间咖啡厅有个特殊的位置，所以如果她哪一个周一和周四有其他的事情，她就会在买甜甜圈的时候对凯西说：“我下个周一再来。”语气里充满了感激和歉意。

“我忘不了她的微笑。”凯西除了在数工资的时候说严肃的话：“我爱这些劳动所得。”然后吻一下信封，就是这天，他最后一次提起乔娜的时候。

“她应该不是因为搬家，换了工作，和换了城市。”

“她死了？”

“我曾经猜测，她仍然活着。”凯西望着那张乔娜坐过的桌子。“得了，只是一种感觉。”他用胳膊轻轻地撞了一下苑杰。

乔娜的癌症复发了。六年来，她以为自己是安全的，终于可以安全地与孙世元展开一场有感觉的爱情。可是，当她的身体开始向她输送信号，她偷偷地跑去医院，紧张地听结果。

“今天不要甜甜圈。”

乔娜坐在往日的位置，她的眼睛并没有看书，她正在犹豫一件事。“如果，孙世元开口了……”她很害怕他会开口。“我拒绝他，还是答应他？”她继续着这种犹豫的想象，她害怕他知道她的病。

凯西不知道乔娜心里的种种的犹豫，他观察到乔娜有自己的心事儿。

孙世元没有买花，他不想让事情看起来有刻意的痕迹，他只是准备了一个故事，他要把这个故事讲给乔娜听。“从我一岁的时候开始说，还是从三岁开始？”

“是你特意买的酒？”

“是。”

“我从来不喝酒，一喝酒除了想睡觉，就是想睡觉。”

乔娜改主意了，她本来是想着喝下这酒，然后试试看她有没有胆量说。可孙世元原来是不喝酒的，这就是说，她最后的那个想试一下的决心，她坐在咖啡厅的窗边想好的决心，泡汤了。

“不过，我可以喝一杯。”

“不喝酒就不要破例。”

“如果，我问你，我今晚可不可以留下来？”

乔娜假装没有听到孙世元的话，她说：“喜欢吃我做的菜，就多吃一点。”

“我正在问，我今晚可不可以留下来。”

乔娜看着孙世元的眼睛，她觉得既然自己从来就不知道，孙世元原来是不喝酒的，那就永远都不要让他知道，她有过癌症，并且又复发了。她不说，不是因为想刻意瞒着谁，她只是觉得，她爱他，她就应该自己走。

“表达，就是伤害。”她这么想。

九岁的时候，乔娜的母亲就去世了，父亲娶进门的后母，和父亲又生了一个妹妹。后母对乔娜按说也是不错的，没有给过她任何脸色，也没有给过她任何的亲切。有一次，她淡淡地和乔娜谈起，她不想假装爱她。

乔娜没有对父亲提起过后母的话，她尊重后母，尊重她至少诚恳地说出了实情。乔娜并不想学习后母的这种诚恳，她觉得不对父亲说，她就不会有第二次受到伤害的感觉。乔娜了解自己，她也感激自己没有胆量和孙世元谈，她有癌症这个话题，她只是想以逃避的态度逃避伤害，直到死去。

“孙世元……”

“你拒绝了？”

听见乔娜这么叫自己的名字，再看她的表情，他就知道他被拒绝了。在这之前，他们俩不是没有过身体的接触，他吻她，她也没有拒绝过。所以，他才觉得今天他是势在必得的。

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