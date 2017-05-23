【加拿大肝脏基金会专栏】美酒穿肠过，肝脏很难过

酒精可影响每个人。当你喝酒後，酒精会透过胃壁及肠道直接进入血液，然後迅速运行全身。酒精会影响所到之处的每个细胞的功能。肝脏处理人体摄取的一切食物和饮料，包括酒精。肝脏在一段时间内只能清除一定份量的酒精毒素，过量的酒精会影响脑部、脏、肌肉及身体其他组织。

酒精如何影响肝脏？

肝脏处理过量酒精时，正常的肝脏功能便会受到影响，导致化学失衡。如果肝脏的酒精排毒工作长期负荷过重，肝脏细胞便会受损或改变，导致脂肪积聚（脂肪肝），更严重者，会引致发炎（酒精性肝炎）及／或永久结疤（肝硬化）。由酒精诱发的肝病最终可演变成肝癌。

喝酒多少才是安全？

酒精在身体内的代谢差异受多种因素的影响，包括年龄、性别、体重及基因等。比如，每喝一杯酒，女性会比男性吸收更多的酒精，因此更容易因为酒精引致肝脏损害。加拿大肝脏基金会支持《加拿大低风险饮酒指引》所建议的酒精饮用水平：女性每周10杯标准份量酒精，每天不超过2杯；男性每周15杯标准份量酒精，每天不超过3杯。每天喝酒和闹酒狂饮（每次喝酒4杯及以上）都有损肝脏。如果你已患有肝病，最安全的饮酒量是完全不饮酒。请勿酒後驾驶。

“一杯标准份量酒精”的定义是什么？

一杯标准份量酒精等於一杯（341毫升）啤酒，或一杯 （142毫升）葡萄酒，或者一杯（86毫升）雪利酒，或者一杯 （43毫升）烈酒。

酒有多种，是否某类酒会较其他的安全？

不是。安全与否视乎饮品中的酒精含量，而非酒品的种类。一杯标准份量的酒，无论是啤酒、葡萄酒或者烈酒，无论单独喝或稀释喝，对肝脏均产生同样的影响。

酒精如何影响其他肝脏疾病？

对於已患有肝病者，包括丙型肝炎患者，饮酒会增加肝脏损害的程度及肝硬化的风险。因此，任何患有丙型肝炎及其他类型的肝病的人都应该完全禁酒。

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地点：Vincent Massey Park

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有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。