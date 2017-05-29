《母亲的乡土哲学》 文/龚德位

都说妇女能顶半边天，在我成长的道路上母亲便是。

因为父亲在学校教课，家里的农活全落在了母亲的肩上，虽然不识几个字，但在繁杂的农活中，母亲却用她独有的“乡土哲学”哺育着我们健康成长。

记得小时候，母亲每年都要在菜园里种上一小块辣椒，到了秋天都要摘一些来剁成糟辣椒用来烧菜，这是我们一家都特别喜欢的味道。村里虽然有了各种粉碎机，磨什么面、玉米粉之类的都用上了机器。剁糟辣椒也有了电铡刀，很方便，省力省事。但母亲却坚持不用电铡刀来剁，母亲认为电铡刀剁的糟辣椒很黏稠，吃起来不够瓷实筋道。母亲总喜欢事先把铡刀磨得铮亮，然后把鲜红的辣椒放入洗净的桶内用铡刀反复剁，一会横着剁，一会儿竖着剁，很有层次感。虽然这是一个体力活儿，既耗时又费力，但母亲总是气定神闲，不急不躁，直到剁好为止。

农闲季节，母亲只要干完了地里的活儿就会在庭院里为我们纳鞋垫。母亲纳的鞋垫图案丰富，式样精美，母亲往往会用不同的线搭配出不一样的花纹。虽然这是手上活儿，但要做好也挺费时费劲，有时候手上还会被顶针磨起厚厚的茧子。可如此这般辛苦，母亲也还是照样气定神闲，不急不躁。

每每这个时候，我就纳闷，有了现代化的工具，母亲为什么不用电铡刀剁糟辣椒，而非要“折磨”自己去为那点“瓷实筋道”而劳神费力呢？而更让我疑惑不解的是，鞋垫为什么要纳那么繁复的图案呢？因为鞋垫再美也是被我们踩在脚下，根本不会有人去关注它的美丽，也看不见它的美丽。

面对我的疑惑，母亲没有给我直接的答案。直到有一天她给我说起我们放牛时在山上偶尔能看到的野百合这种植物来才让我有所领悟。母亲说野百合往往生长在山沟沟的深涧处，无人观赏，可它依旧一丝不苟地开花，而且开得十分鲜艳，它可从来没有说要偷偷懒，反正也没人看见。事实上野百合花从来都没管过有人还是无人观赏，都是顺着自己的天性去绽开美丽的花朵，也从来没有奢望过能得到人们的赞赏和夸奖，它只是顺了自己的本性而已。

是的，顺着最真实的本性去做，不强求，不计较。这就是母亲处事的乡土哲学，这让我在面对困难想退缩的时候有了坚持下去的理由，不管是简单的事还是困难的事，只要遵循自己的内心去做，把这颗心安顿好，做起来就是快乐的事。