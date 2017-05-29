【加拿大肝脏基金会专栏】疫苗，不打你放心吗？

五月是迎接夏日的前奏。那些计划好带着一家大小去度假的家长们，也开始了出游准备：沙滩服、防晒霜、旅行包……有什么是出发前必需、但容易被忘记的呢？疫苗接种！

为什么要接种疫苗？为了保护自己不被致命病毒感染。得益於研究，我们可以预防两种常见的肝脏疾病，甲型和乙型肝炎。不久的将来，我们可能有疫苗预防另一种影响着约30万加拿大人的肝脏疾病，丙型肝炎。以下有关肝炎的信息，可以帮助您为自己和家人做出正确决策。

甲型肝炎疫苗

甲型肝炎通过受污染的水或食物传播，因此，在水质和卫生状况欠佳的地区的旅行者，应确保自己有甲肝抗体。即使你不去旅行，甲型肝炎病毒可能会“旅行”到你身上。加拿大曾出现过甲型肝炎爆发事件，涉及餐厅和超市内受感染的食品。甲型肝炎疫苗在20世纪90年代引入，有几种不同的品牌。您可以接种甲型肝炎疫苗，或者甲型及乙型肝炎组合疫苗。

乙型肝炎疫苗

乙型肝炎通过接触感染的血液或其他体液而传染，会以多种方式发生，比如无防护的性行为、手术/纹身或身体穿孔、未经消毒的器具或母亲分娩时传染给婴儿。乙型肝炎疫苗在20世纪80年代初被引入，是一种有效的方法，可以防止因慢性乙型肝炎导致的肝癌。在加拿大，取决於你的年龄和你住在哪里，你可能在出生时或者在小学时已经接种了乙型肝炎疫苗。

谁应该接种疫苗？

没有人喜欢打针，但是，如果打一针可以保护你免受病毒性肝炎的严重伤害，避免可能发展至危及生命的并发症如肝癌，那么短暂的疼痛是完全值得的！

◆ 如果您已经患有某种形式的肝病，建议您接种甲型和乙型肝炎疫苗。

◆ 如果您计划前往墨西哥、加勒比海、非洲、亚洲、拉丁美洲或东欧等地区，您应该接种甲型肝炎疫苗。

◆ 如果您的工作可能会令你感染血液或体液（如消防员、保健专业人士等），或者你是乙型肝炎携带者的性伴侣，你应该接种乙型肝炎疫苗。

◆ 出生於乙型肝炎常见的国家（即亚洲、南亚和东欧、撒哈拉以南的非洲和太平洋岛屿）的人群应接受乙型肝炎检测，如果测试为阴性则接种疫苗。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。