《奶奶的檀木箱》 文/成峰

从小，我就对奶奶房里的一个檀木箱充满了好奇，那是我爷爷留下的。箱子里到底有什么东西，我一直不知道。

爷爷是一名国军将领，他曾在1948年随部队南撤的时候，回家找过奶奶，之后便没了音讯。那年，爸爸才三岁。

有人说，爷爷走的时候，给奶奶留下的是一张藏宝图，也有人说，是一张美国花旗银行的本票。至于到底是什么，奶奶从没拿出来，也没人见过。我们只知道奶奶有个檀木箱，里面锁着家里最贵重的东西。

自从爷爷消失以后，奶奶的好日子也似乎到了头。先是两个老人先后离世，继而一场大火，几乎烧毁了所有的家产。

1966年，文革开始。奶奶作为国军将领的遗属，一顶特务的帽子，从天而降。奶奶被抓走了。金条被挖出来了，太公遗留的十块大洋上交了。至于藏宝图和花旗银行的本票，它们和奶奶一样，成了一个谜。

文革结束后，满头白发的奶奶，就守着那个暗红色的檀木箱过活。

既然是当官的爷爷留下的，里面肯定有好东西。有一次，我摸到奶奶的钥匙，趁她去摘菜的功夫，偷偷打开檀木箱，里面有个小布包。还没容我细看，奶奶不知从哪儿冒了出来，夺过箱子，劈面就给了我一巴掌。

从此，我再没敢动过她的檀木箱。

去年，百岁的奶奶终于走到了人生的尽头。弥留之际，她让我打开那只小檀木箱，拿出里面的小布包。她把那包捂在胸口，脸上绽开菊花一般的笑容：“老头子，我守了一辈子，终于守赢了，你摆不脱我……”

我们迫不及待打开布包，却发现里面是一封信。“休书”二字，赫然映入眼帘。