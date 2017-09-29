《秋赋三章·早秋》 文/成玉华

立秋之后不久，再有或大或小的几场雨下过，秋，就正式来了。

早秋的清晨，冰肌玉凉，若是早起，搭一件薄的外衫，才能挡得住那层清冽的凉。渐渐，曙光染上窗棂，那层金黄渐渐明媚，就有了些暖，接着是灿烂炽热。夏，不无情，她在中午这段短暂的热里缱绻不舍，她也明白，终有一天，必须离开，因为中秋，晚秋以及冬，陆续会来，交替轮回，无法违拗，只不过，即使离去或老去，也是要有个过程，这个过程，要有时间，每天就热那么一点点，渐行渐远渐无踪……明年花会开，夏会来，并不是永别呢。

下午四点多，早秋的阳光，干爽的明晃晃的，几乎把整个人都变得如一只饮了风露的干净的秋蝉一样，羽衣透明，低飞或栖落，轻松而随意。那时那刻，不仅任何阴暗龌龊的心思，都遁形无踪，还会生出一种空前的洒脱来，即便心爱的人要远行，甚至说我们还是不要爱了罢，你都有可能会对着他（她）嫣然一笑，挥手道别，还要嘱他（她），最好别带走一缕云彩。任何人，物，比起自己置身的这个早秋世界，实在是微不足道。

傍晚，西霞满天，秋水明净，一天喧嚣的声响告一段落了，你的心思就有暇转移到草丛里的虫儿们那里了，那是一个神秘微妙的世界，你不需要惊扰它们，只需要用耳用心聆听，这是对它们最好的尊重与欣赏。不是吗？它们给早秋，添了许多生动呢。

或许经络里已经酝酿着化作春泥更护花的盘算了吧，但，面上的早秋，绿意仍旧葱茏，陌上花未凋，是个刚刚好的时节呢。

果园里，果儿们身形渐渐饱满，渐渐香甜的气息，在空气里洋溢流转。田野里，渐红渐紫渐白，作物们，正鼓足了劲儿，都在向着成熟，进行最后的冲刺。

早秋，处处予人心头以一种近似于温馨、芬芳的暗暗的喜悦。

如果，某刻，又下起了雨，或许是缠绵悠长的，这无字的哨音，是告诉人们，时光从没有闲过，也不会停留，美好的早秋，在逐渐长大，它在迎着中秋，前行呢！