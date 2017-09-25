刘禹锡有诗云“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄”。这首诗令秋萧索不再，精神抖擞。秋是一个让人浮想联翩的季节。

几场秋雨涤荡了夏天的烈日炎炎，秋风舒展着羽翼，抚过片片绿颜。风过，留痕，素颜渐染风霜。一片片金黄隆重登场，美得不食人间烟火。

秋雨洗黄了绿绿的娇容，秋风涨满了帆，眉头点染着秋霜，鼓起腮帮子，吹起凌厉的号角，阵容强大地席卷着天地，却，唤醒了菊。她展开笑靥，迎风抖动着清露，一株株傲骨婷婷，暗香袅袅，争奇斗艳，乐此不疲。秋风，秋霜，能奈她何？她在丛中展眉一笑，似在戏说着秋韵——经历，沉淀，绽放。

秋，原是一笔笔厚重的收获！倘若不信，请再问秋风秋雨划过脸庞的那压弯枝头的秋实！

春华秋实，不同的季节有不同的风采。而秋天的确是一个硕果累累的季节。且不必提那挂在枝头上的如红灯笼似的柿子；也不必提那隐在枝叶中，犹抱琵琶半遮面的葡萄；单是那缀满枝头的小枣子，就能迷乱人的双眼。鲁迅先生那句神来之笔——“在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树”，让小小的不起眼的枣子在秋天中风光不已。

一路风尘，一路收获，默默前行，把根深深植于这片富饶的土地上，坚定的目光抚过那叠翠流金的秋林。

那红枫张开手掌把秋天烧成火一样的情怀，远望去，如晚霞灿烂，历经了秋风的百般磨砺，终于在杜枚的诗句“停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花”中，热烈地绽放在秋波里。

醉在秋波里，我把时光分割成三段——过去，现在，将来。

过去，湮没在时光的洪流中，滔滔而去。回忆，是过去的一个淡淡的剪影，过去千百种滋味的回望。

现在，是正在品尝的秋的进行时，一双纤手把岁月涂抹成靓丽的金黄色，且行，且珍惜！你看，那南飞的雁阵，一会排成“人”字，一会儿又变成“一”字，它们用心地在天空中涂抹着秋的颜色，那声声鸣叫把秋韵推向高潮。

将来，展望中的将来时，一幅描绘已久的锦绣蓝图。你看那颗颗饱满的秋实，沾染着秋的香气，在执着地细语着来年的新生。

行走在路上，倾听秋虫洪亮的鸣叫声，一声，两声，三声……然后，细细地品味着从心底升腾起的缕缕檀香。

因为对秋的虔诚感悟，所以满心满肺盈满慈悲。